CHP'li Ağbaba'dan toplu sözleşme ikramiyesine getirilen 'yüzde 1' şartına tepki: Sendika üyeliği, özgürlüğüne ve sendika hakkına açık bir darbedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, memur ve memur emeklilerine ilişkin toplu sözleşmeyle belirlenen ikramiyeden yararlanmak için yüzde 1 baraj şartı konulmasını eleştirdi. Ağbaba, “Bu karar sendika üyeliği, özgürlüğüne ve sendika hakkına açık bir darbedir. İktidara yakın olmayan sendikalara karşı yapılan bir ayrımcılıktır” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bugün Resmi Gazete’de yayınlanan “kamu görevlilerinin toplu sözleşmesine” dair hükümlerde yer alan yüzde 1 baraj şartını eleştirdi.

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Ağbaba şu açıklamaları yaptı:

“Çalışma Bakanı sözleşme sürecini eleştiren sendikalara merdiven atlı sendika derken, toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma şartını ise sözleşme metnine ‘iş kollarında yüzde 1 örgütlenme barajını’ koyduklarını açıkladı. Ve bu şart bugün Resmi gazetede yayımlandı.

Öncelikle Sayın Bakan’a şunu belirtmek isteriz ki; Türkiye’de memur sendikaları ‘4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme’ yasasına göre kurulmaktadır. Yasaya göre kurulan hiçbir sendikaya merdiven altı veya gayri meşru gibi yakıştırmalar yapmak, açıkça hem mevcut sendika yasalarına hem de Anayasa’ya aykırıdır.

Ayrıca, toplu sözleşmede ikramiyesinden yüzde 1 örgütlenme şartı nedeniyle farklı iş kollarında yaklaşık 215 sendika ve binlerce sendika üyesi bu haktan yararlanamayacaktır. Bu karar sendika üyeliği özgürlüğüne, sendika hakkına açık bir darbedir. Bu karar açıkça iktidara yakın olmayan sendikalara karşı yapılan bir ayrımcılıktır.”