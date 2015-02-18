Tokmaklı vekil Oktay Saral: Refleks olarak kullandım, Tuncel'i ittim, Kürkçü'ye 4-5 yumruk salladım

TBMM Genel Kurulu'nda "İç Güvenlik Paketi" görüşmeleri sırasında tokmakla, muhalefet milletvekilleri saldırdığı öne sürülen AKP İstanbul milletvekili Oktay Saral, tokmağı salladığını ve Ertuğrul Kürkçü'ye 3-5 yumduk savurduğunu söyledi.

Star Ana Haber'e konuşan AKP'li Oktay Saral, "Ben kavgacı değilim" diyerek kendini savunurken, tokmak kullandığını da itiraf etti.

'Sebahat Tuncel'i ittim, Ertuğrul Kürkçü'ye 4-5 yumruk salladım'

Saral sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben sabrımın sonuna kadar bekledim. Sonra kürsünün oraya gittim. Hasip Kaplan dün normal bir insan olmadığını gösterdi. İnsanı çıldırtacak söylemler içerisinde bulunuyorlar. Pervin Buldan ve Sebahat Tuncel, Mustafa Elitaş'ı kıskaca almış. Gittim Sebahat Hanım'a 'Utanmıyor musunuz? Sizin ne işiniz var burada.' dedim. Sebahat Tuncel'e vurmadım sadece ittim. Sonra Ertuğrul Kürkçü geldi. Yakasından tuttum. Hiçbir şey yapmadım. O benim yakamdan tuttu, ben onun yakasından tuttum biraz gittik. Hakaretvari konuşmaya başladı, 4-5 yumruk salladım. Yalan yok ben açık yüreklilikle konuşuyorum.



Saral: Tokmağı refleks olarak salladım

Çiçekliğin oraya takıldım. Düştüm. Musa Çam'ı da orada yerde uzanmış halde gördüm. Sonra baktım Ayşenur Hanım'ın makamında Aykut Erdoğdu, Mahmut Tanal vardı. Oraya gittim. Onlar bir şeyler aldı attı Recep Özel beye. Ben de anlık bir refleksle tokmağı aldım salladım. Aldım attım. Ama üzerlerine vurrup vurmadığımı bilmiyorum" dedi.

Daha önce de CHP'li Tezcan'ın kaşını yarmıştı

Oktay Saral, Türkiye'nin gündemine geçen yıl da yine TBMM'deki bir kavgayla gündeme gelmişti. Geçen yıl Ocak ayında da Saral, yine TBMM'de çıkan bir kavgada, attığı yumrukla CHP'li Bülent Tezcan'ın kaşını açmıştı.



Saral'a, Tezcan'a attığı yumruk nedeniyle, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamanın ardından "kınama" cezası verilmişti.