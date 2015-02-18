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Politika

TBMM'de tokmakla vekil kovalandı, bardaklar havada uçuştu; 4 milletvekili yaralandı

TBMM'de gerçekleştirilen kapalı oturumda çıkan kavgada, Ertuğrul Kürkçü, Musa Çam, Sebahat Tuncel ve Mahmut Tanal'ın yaralandığı belirtildi

18 Şubat 2015 02:11

Meclis'te AKP'li millletvekilleri ile CHP'li milletvekilleri arasında kavga çıktı. CHP'li Musa Çam'ın bir tokmakla aldığı darbe sonucu yaralandığı öne sürüldü.

Kavgada 4 milletvekilinin yaralandığı öğrenildi.

CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, kavgada Sebahat TuncelAykut Erdoğdu, Mahmut Tanal ve Ertuğrul Kürkçü'nün yaralandığını belirtirken, AKP'li vekillerin başkanlık divanına tokmakla saldırdıklarını öne sürdü. 

hürriyet.com.tr'ye konuşan CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, HDP'li kadınların kürsüye yürüdüğünü, AKP'li kadın milletvekillerinin bu gruba müdahale  etmeye çalışmasıyla olayların çıktığını söyledi. 

 

'Tokmakla vekil kovalandı, bardaklar havada uçuştu'

 

Onur, kavgada Meclis'in tokmakla vekil kovalayanlar ve havada uçuşan bardaklarla inanılmaz görüntülere sahne olduğunu aktardı.

Melda Onur, Meclis Genel Kurulu'na hasta bakıcıların girdiğini  ve yaşanan kavgada CHP'li Musa Çam çiçeklerin üzerine düştünu, uzun süre düştüğü yerden kalkamadığını belirtti. Onur ayrıca arbede sırasında HDP'li Sebahat Tuncel'in de arada kalarak elinden yaralandığını sözlerin ekledi.

 

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