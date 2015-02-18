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Politika

Ertuğrul Kürkçü: AKP'li vekiller tokmakla, çanla, demir iskemlelerle bize vurdular

TBMM'deki kapalı oturumda yaralanan HDP'li Ertuğrul Kürkçü, AKP'li vekillerin kitleler halinde saldırdığını söyledi

18 Şubat 2015 02:57

HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, TBMM'deki kapalı oturumda yaşadıklarını, "Sebahat Tuncel'e gelen yumruğu engellemek isterken başamdan yaralandım. Tokmakla, çanla saldırdılar ve demir iskemleleri bize vurdular" dedi.


Hürreyit.com.tr'ye konuşan Ertuğrul Kürkçü şunları söyledi: "AKP'yi vekiller bu iç güvenlik tasarısını genel kurula yarın olmadan bugün getirebilmek  için çok büyük çaba içindeydiler. Biz de usül açısından söz istedik. Ancak Meclis Başkanvekili AKP'li Ayşenir Bahçekapılı, HDP'nin Grup Başkan Vekili İdris Baluken yerine AKP'yi Elitaş'a söz verdi.

Buna tepki olarak Pervin Buldan ve Sebahat Tuncel kürsüye doğru yürüdü. İşta o anda AKP'li vekiller kitle halinde saldırdılar. Sebahat Hanım'a yumruk gelmesin diye araya girdim. Benim başımda sıyrım oluştu. AKP'liler ellerine ne geçerse onunla saldırdılar.

Başkanlık tokmağı ile Meclis çanıyla demir sandalyelerle vurdular. O çanı muhalefet vekillerinin kafasında gördüm. Meclis'te itiş kakış hep olurdu ama ben böylebini hiç görmedim. AKP'yi vekiller yasayı çıkarabilirlerse emirlerindeki polis gücünü yaptıracaklarının demosunu sergilediler. Biz icraatlarının bir demosunu gördük. Ancak bu durum bizim bu pakete karşı çıkma gücümüzü artırdı."

 

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