CHP, 'darpçı AKP'li vekillerin' cezalandırılmasını istedi

CHP Grup Başkanvekilleri Akif Hamzaçebi, Engin Altay ve Levent Gök, dün geceki oturumda muhalefet milletvekillerine saldırarak darpeden AKP'lilerin cezalandırılması istemiyle TBMM Başkanlığına başvurdu.



CHP'li Grup Başkanvekilleri'nin dilekçesi şöyle; "TBMM Genel Kurulu'nun 17.02.2014 tarihli 56 ncı Birleşimindeki kapalı oturumda, muhalefet partisi milletvekillerine, iktidar Partisi milletvekilleri tarafından yapılan saldırılar sonucunda birçok milletvekili darp edilmiştir.



Milletvekilleri Anayasa ve yasalardan kaynaklanan haklarını fiziki saldırılardan dolayı TBMM Genel Kurulunda yerine getiremez noktaya gelmişlerdir.



Bu durum karşısında gerekli önlemleri almak kuşkusuz TBMM Başkanın görevleri arasındadır. Bu bağlamda anılan Birleşimde darp girişiminde bulunan iktidar Partisi milletvekillerinin belirlenerek TBMM İçtüzüğü uyarınca işlem başlatılmasını arz ev talep ederiz."