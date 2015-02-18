AKP'li Elitaş: İki kadın milletvekili kendi kendini darp etti!

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Genel Kurulu’nda “iç güvenlik paketi” görüşmeleri sırasında çıkan kavgada HDP’li Pervin Buldan ve Sebahat Tuncel’in darp edilmesiyle ilgili olarak, “Kadın milletvekilleri kendilerini darp etmişlerdir. Onlar fiili saldırı yapmışlardır. Anladığım akdarıyla bunlar kendilerine darp etmişlerdir. Hiçbir AK Partili milletvekili özellikle kadınlara dokunmayı kendilerine yakıştıramazlar” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

İşte Elitaş’ın sözlerinden satır başları:

Dün maalesef TBMM’de 3 siyasi parti birlikte ittifak yaparak bu paketi nasıl bu kanunu engelleriz şeklinde olağanüstü bir ittifak sağlamıştır. CHP paralel örgütün maşası haline gelmiş. MHP paralel örgütün taşeronu olmaya çalışıyor. Hem CHP hem de MHP HDP’nin vagonu haline dönmüştür. HDP dün iki siyasi partiyi vagonu yapıp TBMM’nin gündemini tıkamak istemiştir. Sandıktan değil sokaktan iktidar çıkarmak isteyenler dün TBMM’de terör estirmiştir. Maalesef Ak Parti grup önerisinin geçmemesi için 3 siyasi parti birlikte terör estirmiştir.

Ben kürsüde çalışırken 2 kadın milletvekili biri Sebahat Tuncel birisi Pervin Buldan, gelerek bana taciz uygulamışlardır. Beni kürsüden uzaklaştırmaya çalışmışlardır. Tamamen kamuoyunu aldatma amacıyla sanki kadın vekilleri kürsüden uzaklaştırmaya çalışan benmişim gibi göstermeye çalışmışlardır. İki parti üzülerek söylüyorum ki HDP’nin değirmenine su taşımışlardır.

Perşembe günü gündemimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım bundan soran sakin bir ortam içinde bu yasasının çıkmasını engellemek için bütün haklarını kullanabilirler. Ama terör ve şiddeti kimse kullanamaz toplum ve kamuoyu onları mahkum eder. Aralıksız çalışma kararı aldık. Sadece 28 Şubat ve 1 Mart tarihinde temayül yoklama yapacağımız için çalışmayacağız.

‘Tuncel beni itti Baluken yumruk salladı’

Sabahat Tuncel beni iteklemiştir. HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken bana yumruk sallamıştır. HDP’liler bunu bir senaryo haline getirip 2 milletvekilini figüran olarak kullanmışlardır. İki vekili kürsüye gönderip sonra bana saldırmak istemişlerdir. Vekil arkadaşlarımız bunu engellemek için benim etrafımda toplanmışlardır.

‘Stenoların sandalyesini bize atmak istedi’

Hüsamettin Zenederlioğlu stenoların sandalyesini üzerimize atmak istemiştir. Zeytinyağı gibi üste çıkmaya kalkmak istiyorlar.

‘2 kadın vekil kendi kendini darp etti’

Kadın milletvekilleri kendilerini darp etmişlerdir. Onlar fiili saldırı yapmışlardır. Anladığım akdarıyla bunlar kendilerine darp etmişlerdir. Hiçbir AK Partili milletvekili özellikle kadınlara dokunmayı kendilerine yakıştıramazlar.

‘Musa Çam’ın ayağı takıldı ve düştü’

Sayın Musa Çam geçmiş olsun diyorum. O arbede sırasında ayakları oradaki mermere takıldı ve düştü. Hiçbir AK Partili vekilin ona bir saldırısı yoktur.