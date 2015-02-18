AKP'li Elitaş'ın 'iki kadın milletvekili kendi kendini darp etti' dediği kavgada sandalyeler kullanılmış

İç Güvenlik Yasası'nın görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'ndaki kapalı oturumda AKP'li milletvekillerinin, muhalefet milletvekillerine sandalye fırlattığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Genel Kurulu’nda “iç güvenlik paketi” görüşmeleri sırasında çıkan kavgayla ilgili olarak, "Kadın milletvekilleri kendilerini darp etmişlerdir. Onlar fiili saldırı yapmışlardır. Anladığım akdarıyla bunlar kendilerine darp etmişlerdir. Hiçbir AK Partili milletvekili özellikle kadınlara dokunmayı kendilerine yakıştıramazlar" sözleriyle, AKP'li vekilleri savunmuş ve bir şey yapmadıklarını söylemişti.

Kavga görüntüleri - video

Milletvekilleri tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, sandalyelerin de kullanıldığı ortaya çıktı.