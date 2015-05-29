TMSF Bank Asya'ya el koydu!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağır ifadelerle eleştirdiği Bank Asya’nın tamamına el koydu.

3 Şubat 2015’te Bank Asya'nın İstanbul’daki genel merkezi dahil birçok merkezine polis baskını yapılmış, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararıyla harekete geçen TMSF bankanın hisselerinin yüzde 63’ünü devralmıştı. Bugün de bankanın tamamına el koyuldu.

BDDK'dan açıklama: 71. madde gereği karar verilmiştir

BDDK'nın resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29/05/2015 tarih ve 6318 sayılı Kararı ile;

5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Asya Katılım Bankası A.Ş. ile ilgili olarak yapılan denetimler neticesinde, Banka'nın mali bünyesi, ortaklık ve yönetim yapısı ile faaliyetlerinde yaşanan sorunların katılım fonu sahiplerinin hakları ve mali sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arzettiğinin ortaya çıkması nedeniyle, Banka'nın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla, kısmen veya tamamen devri, satışı veya birleştirilmesi amacıyla Kanunun

71 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmesine karar verilmiştir."

Daha önce de yönetime el konulmuştu

3 Şubat 2015’te bankanın İstanbul’daki genel merkezi dahil birçok merkezine polis baskını yapılmış, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararıyla harekete geçen TMSF bankanın hisselerinin yüzde 63’ünü devralmıştı.

71. madde ne diyor?

Bankacılık Kanunu'nun 71. maddesi bir bankanın faaliyet izninin kaldırılması ya da fona devredilmesini ön gören maddedir.

Erdoğan: O banka zaten batmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Eylül 2014 tarihinde, Bank Asya için 'O banka zaten batmış, taşıma suyla ayakta durmaya çalışıyor' diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Eylül tarihinde Bank Asya'ya yönelik şunları söylemişti: "Dün bir açıklama duyuyorum çok enteresan ve örnek, o da manidar. İşte 2000'li yıllarda malum 26 bankanın battığını söylüyor beyefendi. Şimdi diyor 'bir bankanın batırılması için çalışılıyor'. Bir bankanın batırılması için çalışılmıyor. O banka şu anda batmış zaten. Fakat bu, taşıma suyla ayakta durmaya çalışıyor.

O, 26 batık bankanın olduğu dönemden biz farklı bir finans dünyasını devraldık. Şu anda bankalarımızın geldiği nokta çok açık net ortada. Şimdi bu batan böyle bir finans kuruluşunu, biz de o dönemde olan yanlışları tekrarlayarak aynen devam mı ettirelim?"