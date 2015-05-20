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Ekonomi

BDDK: Bank Asya'dan istenen belgeler tamamlanmadı

Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği toplantısında konuştu

20 Mayıs 2015 14:33

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben “Banka Asya’dan kuruma gönderilmesi gereken belgelerin hepsi henüz tamamlanmadı” dedi.

Akben, Bank Asya'dan kuruma gönderilmesi gereken belgelerin hepsinin henüz tamamlanmadığını söyledi.

Akben açıklamayı Türkiye Katılım Bankaları Birliği toplantısında yaptı.

Reuters’in haberine göre Bank Asya'nın yönetimi bankada imtiyazlı paya sahip bazı ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıdıklarını gösterir bilgi ve belgelerin verilen süreye rağmen BDDK'ya verilmediği gerekçesiyle Şubat ayında TMSF'ye devrolmuştu.

Belgelerin tümünün gönderilmesinin ardından BDDK'nın bankanın durumu ile ilgili nihai bir değerlendirme yapacağı açıklanmıştı.

Bank Asya Nisan ayında yaptığı açıklamada ise imtiyazlı A grubu hisselerin yüzde 90.12'sine karşılık gelen kısmına sahip ortakların belgelerinin BDDK'ya gönderildiğini açıklamıştı.

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