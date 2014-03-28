TKP'den ses kayıtlarına suç duyurusu

TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydemir Güler, Suriye toplantısıyla ile ilgili internete düşen ses kayıtlarına ilişkin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cem Tursun'un DHA'da yer alan haberine göre, Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydemir Güler ve partililer Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Gruptakiler, "Diktatöre ve çetesine sözümüzdür, yargılanacaksınız" yazılı pankart açtılar. Adliye önünde açıklama yapan Aydemir Güler, "Hepiniz hoşgeldiniz, bundan sonrasının da hoş olacağını düşünüyoruz. Türkiye bu suçlarla beraber yaşayamaz. Ortaya çıkan suç son derece alenidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görev sıfatları taşıyan insanlar biraraya gelmişler ama yaptıkları görevlerini ifşa etmek değil. Bunlar bir çete olarak biraraya gelmişler ve komşu devlete karşı provokasyon planları yapıyorlar. Provokasyon planları tanımlı suçlara giriyor. Bunların kitapta yeri var alenen suç" dedi. Bunun AKP'nin seçim kampanyası olduğunu savunan Aydemir Güler, "Bunların artık bir siyasi parti olarak seçime girdiğini düşünemeyiz. Artık ne yazık ki Türkiye'de seçimlere çeteler katılabiliyor. Bu bölgemizde savaş çıkarmaya çalışan bir suç örgütüdür" dedi.

4 kişinin "Anayasa'nın 87. maddesi TBMM görev ve yetkilerini ihlal", "Anayasa'nın 92. maddesi Savaş hali ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme maddesini ihlal", "Devlete karşı savaşa tahrik", "Yabancı devlet aleyhine asker toplama", "Silah sağlama" ve "Görevi kötüye kullanma" iddiasıyla yargılaması talep edildi.

Bu suçun hesabını verecekler

Suç duyurusunun sonucunun ne olacağını kestirmediğini belirten Güler, "Çünkü bu suç örgütü Türkiye'de hukuku da tasfiye etti. O da çalışmıyor. Ama ne olacağını siyaseten söyleyebiliriz. Bu suçlarla beraber Türkiye'nin yaşaması imkansızdır. Türkiye bunlardan temizlenecek ve o toplantıyı yapanlar diğer suç ortakları önümüzdeki günlerde öyle yıllarda falan demiyorum yargılanacaklar, hapis yatacaklar, cezalarını çekecekler. Bunun olmadığı durumda Türkiye diye bir ülkenin ve toplumunun ayakta klaması imkansızdır. Siyaseten mutlak bir inançla söylüyorum, bu suçun hesabını verecekler" ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından Aydemir Güler suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.