T24 LogoT24 Logo
Politika

TKP'den ses kayıtlarına suç duyurusu

TKP, dün ortaya çıkan ses kayıtları için Bakan Ahmet Davutoğlu ve Hakan Fidan'ında aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

28 Mart 2014 17:49

TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydemir Güler, Suriye toplantısıyla ile ilgili internete düşen ses kayıtlarına ilişkin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cem Tursun'un DHA'da yer alan haberine göre, Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydemir Güler ve partililer Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Gruptakiler, "Diktatöre ve çetesine sözümüzdür, yargılanacaksınız" yazılı pankart açtılar. Adliye önünde açıklama yapan Aydemir Güler, "Hepiniz hoşgeldiniz, bundan sonrasının da hoş olacağını düşünüyoruz. Türkiye bu suçlarla beraber yaşayamaz. Ortaya çıkan suç son derece alenidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görev sıfatları taşıyan insanlar biraraya gelmişler ama yaptıkları görevlerini ifşa etmek değil. Bunlar bir çete olarak biraraya gelmişler ve komşu devlete karşı provokasyon planları yapıyorlar. Provokasyon planları tanımlı suçlara giriyor. Bunların kitapta yeri var alenen suç" dedi. Bunun AKP'nin seçim kampanyası olduğunu savunan Aydemir Güler, "Bunların artık bir siyasi parti olarak seçime girdiğini düşünemeyiz. Artık ne yazık ki Türkiye'de seçimlere çeteler katılabiliyor. Bu bölgemizde savaş çıkarmaya çalışan bir suç örgütüdür" dedi.

4 kişinin "Anayasa'nın 87. maddesi TBMM görev ve yetkilerini ihlal", "Anayasa'nın 92. maddesi Savaş hali ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme maddesini ihlal", "Devlete karşı savaşa tahrik", "Yabancı devlet aleyhine asker toplama", "Silah sağlama" ve "Görevi kötüye kullanma" iddiasıyla yargılaması talep edildi.

 

Bu suçun hesabını verecekler

 

Suç duyurusunun sonucunun ne olacağını kestirmediğini belirten Güler, "Çünkü bu suç örgütü Türkiye'de hukuku da tasfiye etti. O da çalışmıyor. Ama ne olacağını siyaseten söyleyebiliriz. Bu suçlarla beraber Türkiye'nin yaşaması imkansızdır. Türkiye bunlardan temizlenecek ve o toplantıyı yapanlar diğer suç ortakları önümüzdeki günlerde öyle yıllarda falan demiyorum yargılanacaklar, hapis yatacaklar, cezalarını çekecekler. Bunun olmadığı durumda Türkiye diye bir ülkenin ve toplumunun ayakta klaması imkansızdır. Siyaseten mutlak bir inançla söylüyorum, bu suçun hesabını verecekler" ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından Aydemir Güler suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. 

ETİKETLER

tkpses kaydısuriyeaydemir gülerbakan ahmet davutoğluhakan fidanmitmüsteşar

İlgili Haberler

'Suriye'yle ilgili oturun, tüm senaryoları konuşun dedik'

Gül: Devletin hiçbir zaman müsamaha edemeyeceği bir olaydır. Müsteşar ve Sayın Bakan’la görüştüm. Ne gerekiyorsa yapılacak

Başbakan'ın sesi kısılınca AKP'nin Konya mitingine Davutoğlu çıktı

Ahmet Davutoğlu, 'Başbakan, Konyalılara selamımı iletin. Seçim zaferinden sonra çok daha muhteşem bir mitingle teşekkür mitinginde beraber olacağız dedi' diye konuştu

Suriye Türkiye’yi BM’ye şikayet etti

Suriye, Türkiye’yi El Nusra örgütü dahil olmak üzere ülkenin kuzeyindeki silahlı gruplara askerî destekle suçladı. Son birkaç gün içinde BM’ye Türkiye ve İsrail ile ilgili yedi resmî mektup iletildiği bildirildi.

Suriye ile savaş senaryosu toplantısı için kim ne yazdı?

Cengiz Çandar: Dünyanın her ülkesinde böyle sıfatlar taşıyan kişiler bu gibi konuları konuşurlar. Nasıl konuşurlarsa konuşsunlar 'Devlet sırrı' kavramı tam da bu gibi durumları ima eder

'Davutoğlu'nun makam odası 1 yılı aşkın süre dinlenmiş'

Süleyman Şah Karakolu'yla ilgili kriz toplantısına ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının internette yayınlanmasının ardından MİT'in yaptığı incelemeler sonrası ilk tespitler ortaya çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24