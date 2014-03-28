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'Suriye'yle ilgili oturun, tüm senaryoları konuşun dedik'

Gül: Devletin hiçbir zaman müsamaha edemeyeceği bir olaydır. Müsteşar ve Sayın Bakan’la görüştüm. Ne gerekiyorsa yapılacak

28 Mart 2014 15:20

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler ve Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’nun Suriye’yle ilgili yaptıkları görüşmenin dinlenmesiyle ilgili olarak, “Bu işe bulaşanlar kimlerse, takip edenler kimlerse muhakkak ortaya çıkarılacaktır. Sorumlular En şiddetli şekilde cezalandırılacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı çıkışı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül, Dışişleri Bakanlığı’ndaki dinleme skandalıyla ilgili şunları söyledi:

Türkiye Suriye sınırının ne kadar hassas olduğunu herkes biliyor. 900 kilometrelik sınırda tehlikelere karşı birçok tedbiri alıyoruz ve teyakkuz halindeyiz.Türkiye’nin yurtdışındaki tek Türk toprağı, Türk bayrağının dalgalandığı Süleyman Şah Türbesi’yle ilgili birçok tehdit ve Türkiye’nin kabullenemeyeceği durumların söz konusu olma ihtimali ortaya çıktı.

Bir taraftan Türkiye’yi Suriye’deki savaşa katma provokasyonlarına karşı dikkatli olmak, bir taraftan yurtdışındaki toprağımıza herhangi bir saldırının olmamasıyla ilgili devlet birimlerine talimat verdik, oturun tüm senaryoları konuşun diye. 

Dışişleri Bakanı’nın makam odasına, güvenlik bürokrasinin en önemli kişilerinin bir araya geldiği bir toplantının takip edilmesi çok büyük bir cüretkarlıktır ve bu devletin güvenliğine yönelik casusluk faaliyetidir. Tamamen devlet güvenliğiyle ilgili bir konudur. Toplantıdakiler devlet bürokrasisinin en üstündeki insanlardır. Kesinlikle büyük bir cürettir, ve casusluk faaliyetidir.

Devletin hiçbir zaman müsamaha edemeyeceği bir olaydır. Müsteşar ve Sayın Bakan’la görüştüm. Ne gerekiyorsa yapılacak. Bu faaliyeti kimler yaptı, mutlaka ortaya çıkarılacaktır. Kesinlikle müsamaha gösterilemez. Bunlar, en üst seviyedeki devlet bürokrasisisin, profesyonellerin bize yapacakları tavsiyeleri oturup konuştukları toplantılardır.

Bu işe bulaşanlar kimlerse, takip edenler kimlerse muhakkak ortaya çıkarılacaktır. Sorumlular En şiddetli şekilde cezalandırılacaktır.

 

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