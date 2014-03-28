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Politika

'Konuşmalar büyük ihtimalle gerçek, bundan Suriye, El Kaide ve IŞİD istifade eder'

Bülent Arınç, güvenlik zirvesine ait ses kayıtlarının internete düşmesiyle ilgili açıklamada bulundu

28 Mart 2014 12:27

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, güvenlik zirvesine ait ses kayıtlarının internete düşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında, bu kaydın sızdırılmasının devlete ihanet olduğunu ve açıkça casusluk yapıldığını belirterek, “Konuşmalar büyük ihtimalle gerçek. Bundan Suriye, El Kaide, IŞİD istifade eder.” ifadelerini kullandı.

 

‘Dün akşam bir rezalet yaşandı’

 

Dün akşam büyük bir rezalet yaşandı, alçaklık icra edildi. Türkiye devletine karşı sır mahiyetinde olması gereken bir toplantı ortam dinlemesiyle elde edildi. Şahısla ilgili her şeyi söylersiniz, o kişi bundan üzülür. Yapacağı bir şey varsa yapar. Onun şahsını ilgilendirir.

 

‘Bugün devlete ihanet var’

 

Ama bugün devlete ihanet, açıkça casusluk var. En gizli kalması gereken bilgi ortam dinlemesiyle dinlenebiliyor. Kimdir, neresidir, hangi ülkedir, hangi alçaktır? Buna cevap verebilecek durumda değilim. Ben de yetkimi kullandım ve akşam 18’den itibaren geçici yayın yasağı getirdik. Milletini seven bu ülkenin insanı doğru şeyler yazmış ama maalesef ana muhalefet lideri ve bazıları söz konusu Suriye olunca onun sevgisini ceplerine koymuş, öyle konuşuyorlar.

 

'Suriye – El Kaide – IŞİD istifade eder

 

Konuşmalar büyük ihtimalle gerçek. Bundan Suriye, El Kaide, IŞİD istifade eder. Mahir Kaynak eski istihbaratçıdır. Şöyle der. Bu olay kimin işine yarar? Bunu bilirseniz bu işi kimin yaptığını da bilirsiniz. Suriye uçağımızı düşürdü, Akçakale’yi bombaladı, onlarca insan öldü. Biz de angajman kurallarını değiştirip vurduk. Bir ana muhalefet liderinin sorumluluk taşıması gerekir. Bu devletin beka meselesidir. Devletin güvenliğine ait bir şeyi yayınlamak suç, cinayet demesi gerekirken Youtube’a erişim neden engellendi demek hangi akla sığar, kime hizmet eder.
 

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