BM'den ses kaydı açıklaması: Suriye konusunda tavrımız açık ve nettir

Birleşmiş Milletler (BM) sözcü yardımcısı Farhan Haq, Dışişleri Bakanlığı’nda “Suriye'ye ilişkin operasyon ihtimallerinin konuşulduğu ve Türkiye toprağı statüsünde bulunan Süleyman Şah Türbesi'nin durumu değerlendirildiği” ses kaydı ile ilgili olarak “Suriye konusunda BM’nin tavrı açık ve nettir. Suriye konundaki diplomatik çabalarımızı herkes biliyor. Biz Suriye’de devam eden çatışmada daha fazla silahlandırmaya karşıyız.” dedi.

Youtube'un erişime engellenemesi hakkında da konuşan Haq, BM'nin daha önce Twitter'ın erişime enellenmesi ile ilgili olarak yapmış olduğu "Türkiye’nin uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uymayabileceği" açıklamasını hatırlattı.

Suriye sınırları içindeki Türk toprağı Süleyman Şah Saygı Karakolu'na yönelik olası bir saldırıyı değerlendirmek üzere Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bakanlık Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yaptıkları görüşmeyle ilgili internete sızan ses kayıtlarını değerlendiren BM Sözcü Yardımcısı Haq, şunları söyledi:

“Suriye konusunda BM’nin tavrı açık ve nettir. Suriye konundaki diplomatik çabalarımızı herkes biliyor. Bunlar devam edecek. Biz Suriye’de devam eden çatışmada daha fazla silahlandırmaya karşıyız. Tüm ülkelere, özellikle bölgedeki ülkelere çatışmalara engel olunması konunda yardımcı olmalarını ve hükümet ile muhalifleri barış için masaya oturtacak çabalar göstermeleri için cesaretlendiriyoruz."



Haq, Türkiye’de Twitter’dan sonra YouTube’un da yasaklandığının hatırlatılması üzerine, bu konuda daha önce BM Cenevre Ofisi’nin yaptığı açıklamanın geçerli olacağını, daha fazla bir yorum yapamayacağını söyledi.

BM’nin merkezi Cenevre’de olan İnsan hakları Yüksek Komiserliği Twitter’a getirilen yasak sonrasında, Türkiye’yi Twitter erişimine yönelik engellemeleri kaldırmaya çağırmış ve bu yasaklama kararının Türkiye’nin uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uymayabileceğini ifade etmişti.