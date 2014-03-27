Youtube yasağı da hızla delindi; işte Youtube ve Twitter'a giriş yöntemleri

Twitter'ın ardından YouTube da Türkiye'de erişime kapatıldı. Ancak site kapansa da pek çok kullanıcı yasağı hissetmedi; zira Twitter yasağını aşmak için çeşitli VPN uygulamalarını kullanan kullanıcılar YouTube'a girmeye devam ediyor.

İşte yasaklı Twitter ve YouTube'a girmenin formülü:

- Proxy siteleri yani vekil sunucular yardımıyla yasaklı sitelere giriş çoğu zaman mümkün. Bunun için Google'da Free Proxy Sites yazmak ya da alanında en bilinen sitelerden olan hidemyass.com veya vtunnel.com'a girerek de bu sitelere erişebilirsiniz.

- Proxy siteleri yani vekil sunucular yardımıyla yasaklı sitelere giriş çoğu zaman mümkün. Bunun için Google'da Free Proxy Sites yazmak ya da alanında en bilinen sitelerden olan hidemyass.com veya vtunnel.com'a girerek de bu sitelere erişebilirsiniz.

- Ancak proxy sitelerini seçerken dikkatli davranmakta fayda var. Google aramalarında çıkan bazı proxy siteleri zararlı kaynadığından yasaklı sitelere gireyim derken virüslerle uğraşmayın.

- Bunun dışında proxy siteleri çoğunlukla fazlaca adware yani reklamlarla kaynıyor ve bu şekilde gelir yaratmaya çalışıyorlar. Haliyle yasaklı sitelere gireyim derken istemediğiniz kadar çok reklama maruz kalma durumu da söz konusu.

- Açılımı Sanal Özel Ağ olan VPN de yasaklı sitelere girmek için bir başka formül. Bu yöntem ise proxy sitelere göre daha güvenilir sayılabilir. VPN ile yurtdışındaki bir bilgisayara bağlanarak yasaklı sitelere girebiliyorsunuz.

- Bunun için VPN hizmeti sunan şirketlerden aylık bir bedel karşılığında hesap satın almanız gerekiyor. Bu servisi kullanmaya başladığınızda bilgisayarınız önce yurtdışındaki herhangi bir sunucuya (Paris, Washington, Londra, Madrid vb.) bağlanıyor ve bu bilgisayar üzerinden siteye giriyorsunuz.

- Elbette Türkiye dışında diğer ülkelerde mahkeme kararıyla herhangi bir engelleme uygulaması olmadığından yasaklı site engelini böylece aşmış oluyorsunuz. Telefon ve bilgisayarlarda Hotspot Shield VPN, Onavo ve Chrome'a eklenti olarak indirebileceğiniz ZenMate ile YouTube'a girebilirsiniz.

- Alan Adı Sunucusu olarak da tanımlayabileceğimiz DNS ayarlarını değiştirerek de yasaklı sitelere giriş yapabilmek mümkün. Bunun için Başlat>Ayarlar>Denetim Masası kısmına girin ve Ağ Ayarları bölümünden Yerel Ağ Bağlantısı Durumu penceresini açın.

- Ardından Özellikler butonuna tıklayın ve Internet Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4) seçeneğine çift tıklayın.

- Ardından Genel sekmesi altında 'Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan' bölümünü aktive edin.

- Son olarak Tercih edilen DNS sunucusu kısmına 8.8.4.4, Diğer DNS Sunucusu bölümüne de 8.8.8.8 yazın ve Tamam'a tıklayın.

-Aynı kısımlara sırasıyla 208.67.222.222 ve 208.67.220.220 yazarak da bu ayarı değiştirmeniz mümkün.