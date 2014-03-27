Dünya basını YouTube yasağını 'acil' diye duyurdu

Yabancı basın ajansları, Türkiye'de YouTube'un yasaklanmasını 'acil' koduyla duyurdu.

AFP son dakika gelişmesi olarak geçtiği haberinde "Türkiye, Twitter'ın ardından YouTube'u da yasakladı" dedi. Ajans, Hürriyet'in haberini kaynak göstererek, hükümetin YouTube yasağı konusunda GSM operatörlerini ve internet servis sağlayıcıları bilgilendirdiğini söyledi.

Reuters da abonelerine son dakika gelişmesi olarak tek cümle halinde geçtiği ilk haberinde "Türkiye'de Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Twitter'a girişi engelledikten bir hafta sonra YouTube'a karşı 'idari önlem' kararı alındığını duyurdu. TİB, konuyla ilgili detay vermedi" ifadelerine yer verdi.

Associated Press ise Türkiye'deki haberleri kaynak göstererek hükümetin YouTube'u yasaklamak için harekete geçtiğini bildirdi.