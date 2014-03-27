T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dünya basını YouTube yasağını 'acil' diye duyurdu

Türkiye'de Twitter'ın ardından yasaklana YouTube'un yasaklanması dünya basınından 'acil' koduyla duyuruldu

27 Mart 2014 19:11

Yabancı basın ajansları, Türkiye'de YouTube'un yasaklanmasını 'acil' koduyla duyurdu.

AFP son dakika gelişmesi olarak geçtiği haberinde "Türkiye, Twitter'ın ardından YouTube'u da yasakladı" dedi. Ajans, Hürriyet'in haberini kaynak göstererek, hükümetin YouTube yasağı konusunda GSM operatörlerini ve internet servis sağlayıcıları bilgilendirdiğini söyledi.

Reuters da abonelerine son dakika gelişmesi olarak tek cümle halinde geçtiği ilk haberinde "Türkiye'de Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Twitter'a girişi engelledikten bir hafta sonra YouTube'a karşı 'idari önlem' kararı alındığını duyurdu. TİB, konuyla ilgili detay vermedi" ifadelerine yer verdi.

Associated Press ise Türkiye'deki haberleri kaynak göstererek hükümetin YouTube'u yasaklamak için harekete geçtiğini bildirdi.

ETİKETLER

youtubeyasakerişimengeltwitterhabersansürtapesuriyedünya basını

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24