T24 LogoT24 Logo
Gündem

Twitter'ın ardından Youtube da 'idari kararla' yasaklandı!

Suriye'ye olası bir operasyonun konuşulduğu toplantının ses kayıtlarının yayınlanmasının ardından, Twitter yasaklandıktan 7 gün sonra video paylaşım sitesi YouTube'a Türkiye'den erişim de yasaklandı

27 Mart 2014 18:46

Twitter'a erişimin engellenmesinden 7 gün sonra, video paylaşım sitesi YouTube'a da Türkiye'den erişim  "idari kararla"  yasaklandı. Yasak kararı, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın katılımıyla yapılan ve Suriye'ye olası bir operasyonun konuşulduğu toplantının ses kayıtlarının internette yayınlanmasından sonra geldi.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB), YouTube'a erişimin engellenmesi yönündeki idari tedbir kararını erişim sağlayıcı şirketlere göndermesinin ardından video paylaşım sitesine erişim 16:30 sıralarında kesilmeye başlandı. TİB, "Teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda YouTube hakkında idari tedbir uygulanmaktadır" açıklamasını yaptı.

TİB kararı 3G internet erişimi sağlayan GSM operatörleri ile internet erişim hizmeti veren TTNET ve Superonline gibi ISP şirketlere süratle tebliğ edildi. DNS değişikliği, VPN ya da tarayıcı eklentisi olmadan Youtube'a girmeye çalışan internet kullanıcıları, "Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından erişimi engellenmiştir" mesajıyla karşılaştı. Yasaklama kararında herhangi bir yargı kararı ve idari tedbire dayanak gösterilen içeriklere ilişkin bilgi bulunmaması dikkat çekti.

 

 

 

ETİKETLER

youtubeyasakerişimengeltwitterhabersansürtapesuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24