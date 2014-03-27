Twitter'ın ardından Youtube da 'idari kararla' yasaklandı!

Twitter'a erişimin engellenmesinden 7 gün sonra, video paylaşım sitesi YouTube'a da Türkiye'den erişim "idari kararla" yasaklandı. Yasak kararı, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın katılımıyla yapılan ve Suriye'ye olası bir operasyonun konuşulduğu toplantının ses kayıtlarının internette yayınlanmasından sonra geldi.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB), YouTube'a erişimin engellenmesi yönündeki idari tedbir kararını erişim sağlayıcı şirketlere göndermesinin ardından video paylaşım sitesine erişim 16:30 sıralarında kesilmeye başlandı. TİB, "Teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda YouTube hakkında idari tedbir uygulanmaktadır" açıklamasını yaptı.

TİB kararı 3G internet erişimi sağlayan GSM operatörleri ile internet erişim hizmeti veren TTNET ve Superonline gibi ISP şirketlere süratle tebliğ edildi. DNS değişikliği, VPN ya da tarayıcı eklentisi olmadan Youtube'a girmeye çalışan internet kullanıcıları, "Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından erişimi engellenmiştir" mesajıyla karşılaştı. Yasaklama kararında herhangi bir yargı kararı ve idari tedbire dayanak gösterilen içeriklere ilişkin bilgi bulunmaması dikkat çekti.