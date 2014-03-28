Kılıçdaroğlu: Suriye ile savaşacaksan önce oğlun Bilal'i gönder!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güvenlik toplantısındaki konuşmaların yer aldığı ses kayıtlarına ilişkin, "Tek düşündüğün şey vardı, cebin. Suriye ile savaşa girmek için yol arıyorlar. Kendisine söyledim. Eğer Suriye ile savaşacaksan ilk önce oğlun Bilal'i gönder" dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca, "Devlet dediğimiz kurum ayaklar altına alınmış durumda. Devletin en mahrem bilgileri rahatlıkla dışarı sızabiliyor" dedi.

Tarsus ilçesindeki mitingde, güvenlik toplantısının illegal dinlenmesine değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bugün bir ses kaydı ortaya çıktı. Youtube'u yasakladılar, kimse okumasın diye. Bütün dünyanın bildiğini kendi milletinden niye saklıyorsun Ve bir kez daha anlaşıldı ki ortada devlet falan yok. Her tarafı delik deşik.

Bunlar sadece parayı düşünüyorlar. Sadece, 'malı nasıl götürürüzü' düşünüyorlar. Devlet dediğimiz kurum ayaklar altına alınmış durumda. Devletin en mahrem bilgileri rahatlıkla dışarı sızabiliyor.

Neden Devleti düşünmedin, vatandaşı düşünmedin. Tek düşündüğün şey vardı, cebin. Suriye ile savaşa girmek için yol arıyorlar. Kendisine söyledim. Eğer Suriye ile savaşacaksan ilk önce oğlun Bilal'i gönder."