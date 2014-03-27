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Hatay'da, Suriye'den gelen havan mermisine karşı top atışı

Hatay’ın Yayladağı İlçesi’ne, Suriye ’den atıldığı anlaşılan bir top mermisi düştü.Türkiye'nin cevap olarak topçu atışı yaptığı bildirildi

27 Mart 2014 23:42

Hatay'ın Yayladağı İlçesi'ne, Suriye'den atıldığı anlaşılan bir top mermisinden sonra Türkiye'den Suriye'ye topçu birlikleri tarafından top atışı yapılarak karşılık verildiği belirtildi.

Saat 17.30 sıralarında öğretmenevine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki piknik alanının yanına düşen top mermisi, elektrik tellerini koparırken, yolun kenarındaki istinat duvarı da zarar gördü. Şiddetli patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edilirken, Kaymakam Turan Yılmaz da incelemelerde bulunup güvenlik güçlerinden bilgi aldı.

Top mermisinden sonra Türkiye 'den Suriye'ye topçu birlikleri tarafından top atışı yapılarak karşılık verildiği belirtildi.

Öğle saatlerinde de ilçeye bağlı Yeşiltepe Köyü’nün kırsalına bir top mermisinin düştüğü, can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

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