'Davutoğlu'nun makam odası 1 yılı aşkın süre dinlenmiş'

Dışişleri Bakanı'nın makam odasındaki kriz toplantısıyla ilgili olduğu iddia edilen ses kayıtlarının yayınlanmasının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı, oluşturduğu birkaç birimle dinlemenin kaynağına odaklandı. İncelemenin ilk bulgularına göre, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun makam odasının "1 yılı aşkın süredir " dinlenmiş olabileceği yönünde.

Süleyman Şah Karakolu'yla ilgili kriz toplantısına ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının internette yayınlanmasının ardından hem Dışişleri hem MİT çok yoğun bir çalışmaya başladı. CNN Türk'te yer alan habere göre, Bakanın makam odası da makam katı da A'dan Z'ye arandı. MİT, istihbarat ve elektronik uzmanlarından oluşan birkaç birimle olayı, her olasılığı inceliyor. Sosyal medyada kayıtların propagandasının 15 gün öncesine dayandığı tespit edildi.

Uzmanlar, kaydın nasıl ve kim tarafından yapıldığı üzerine odaklanıyor. Edinilen bilgiye göre, inceleme tamamlanmış değil ama ilk bulgular gün yüzüne çıkmaya başladı. Buna göre, Davutoğlu'nun makam odasının, zaman zaman yerinden alınan ve sonra tekrar yerleştirilen yüksek teknolojili bir böcekle bir buçuk yıldır dinlendiği yönünde.

İlk teknik analizde, bir takım işaretlerin okunduğu, böcekle ilgili çalışmanın yüzde 90 oranında tamamlandığı kaydediliyor. Makam katı başta olmak üzere, mercek altına alınan tüm bakanlık personeline çeşitli sorular yöneltiliyor. Bir korumanın gözaltına alındığı yönündeki haberler ise doğruluk taşımıyor.

Edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı makam odası belirli aralıklarla ortam dinlemesine karşı kontrol ediliyor. Buna karşın böceğin neden bulunamadığı yönündeki soruyu kaynaklar, "Cihazın dönem dönem yerleştirilip kaldırıldığı üzerinde duruluyor" yanıtını veriyor.

Diğer taraftan Suriye ve Süleyman Şah Karakolu'yla ilgili olarak olası senaryoların değerlendirildiği toplantıların iki üç yıldır yapıldığı öğrenildi.

13 mart günü yapılan toplantı da bu nitelikteydi ancak durumun aciliyeti vardı ve konu farklı bir boyuta gelmişti. Çünkü istihbarat birimlerinden gelen bilgilere göre, Süleyman Şah Karakolu'nun çevresindeki bölgeleri ele geçiren ışid örgütü, karakola yakın noktalarda mevzi kazmaya başlamıştı.

İlgili kurumlardan gelen diğer üst düzey bürokrat ve askerlerle yapılan geniş katılımlı toplantı öncesinde, 4 yönetici, makam odasında görüştü. Davutoğlu, Fidan, Sinirlioğlu ve Orgeneral Gürel arasında, zaptı tutulmayan görüşme 1 saat sürdü.