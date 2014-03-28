Suriye Türkiye’yi BM’ye şikayet etti



Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar El Caferi, Türk ordusunun Lazkiye kırsalının kuzeyinde silahlı terör gruplarının eylemlerine askerî örtü sağladığı‘ iddiasında bulundu.

Suriye Arap Haber Ajansı SANA'da yer alan habere göre, El Caferi, BM’nin New York’taki merkezinde düzenlediği basın toplantısında İsrail’in de ateşkes bölgesi ve civarında ‚teröristlere‘ destek ve kolaylık sağladığını öne sürdü. El Caferi, son birkaç gün içinde BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi Başkanı ve üyelerine Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde ve İsrail'in de ateşkes bölgesi ve civarında bulundukları ihlâller konusunda yedi resmi mektupla dikkat çektiğini belirtti.

'İlk kez aleni destek'

Caferi, Türkiye'nin de kendi topraklarından gelen ve Lazkiye kırsalı Keseb bölgesine saldıran silahlı gruplara askerî örtü ve destek sağladığı‘ suçlamasında bulundu. Türk ordusunun şu ana dek terör gruplarının saldırılarına askerî örtü temin ettiğini belirten Caferi; Türk ordusunun ilk kez aleni olarak teröristlere silahlı destek sağladığına dikkat çekti. Caferi, ‚Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve terör grupları arasında koordinasyon ve işbirliği bulunduğunu‘ da iddia etti.

SANA'nın haberine göre perşembe günü de Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi ve komitelerine gönderdiği eş mektuplarda ‚Liva İskenderun Bölgesi‘nden girerek Keseb Bölgesine saldıran terör gruplarına Türkiye desteğinin kınanması için acil ve etkin adımlar atmasını‘ talep etti.

'Türk ordusu da bulaştırıldı'

Bakanlık mektubunda Suriye'nin geçen üç yıl boyunca Türkiye hükümetinin ihlâl ve eylemleri konusunda BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanına belgelerle kanıtlanmış olarak sürekli ayrıntılı bilgi verdiğine dikkat çekti. Bakanlık açıklamasında, Türkiye hükümetinin aynı zamanda Güvenlik Konseyi'nin terör örgütleri listesine aldığı El Nusra cephesine muhtelif destek sunduğu ve ‚teröristlere her türlü askeri ve lojistik destekle yetinmeyerek, Türk ordusunu da doğrudan askerî desteğe bulaştırdığı‘ ifadesi kullanıldı.