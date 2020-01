Başbakan'ın sesi kısılınca AKP'nin Konya mitingine Davutoğlu çıktı

Sesi kısılan Başbakan Tayyip Erdoğan’ın istirahat etme kararı alınca, Konya mitinginde Dışişleri Bakanı ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu konuştu.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ses tellerini dinlendirmek için bugün İstanbul'da istirahat etme kararı aldı. Bugün yapılacak Konya ve Kayseri mitinglerinin ise bakan, milletvekili ve belediye başkan adaylarının katılımıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

Başbakan Erdoğan'ı katılamadığı Konya mitinginde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Sayın Başbakanımızın Konya’ya sevdasına şahitlik eder misiniz? Uzun mücadelelerden sonra 55 mitingden sonra sayın başbakanımızın hiç susmayacak gönül diline vakıf olarak, beden dilinde bütün kullar için söz konusu olabilecek ama sesini hiçbir zaman kesmeyeceği bir istirahat ihtiyacı doğdu.

Geceleyin sayın başbakanımızı aradık ve dedik ki, eğer Konya’ya gelirseniz Konya’nın sizi nasıl yüreğine basacağını bilirsiniz. Ama doktorlarınız uyarıyorsa, istirahat ihtiyacınız varsa, daha bu memleketin ve Konya’nın size ihtiyacı var. sadece bugün değil bugün yarın değil önümüzdeki 10 yıllar boyunca ihtiyacı var dedik.

Dedi ki, yarın bakalım. Bugün sabah tekrar baktığımızda, doktorların da aşırı ısrarıyla istirahate ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. O zaman dedi ki, Konyalılara selamımı iletin. Seçim zaferinden sonra çok daha muhteşem bir mitingle teşekkür mitinginde beraber olacağız dedi.

Onlar halkın huzuruna çıkamazlar. Ama sayın Başbakanımızın son iki aylık performansına baktığınızda halkımızla nasıl kucaklaştığını gördünüz. Herkes duysun diye. Size onun adına, bir muhasebede bulunuyorum. 12 yıl önce sayın başbakanımıza ve ekibine bir emanet tevdii ettiniz. Milli iradeye sahip çıkın dediniz. Hiçbir güç karşısında zayıf kılmayınız dediniz. 12 yıl sonra soruyorum, sayın başbakanımızın milli iradeye sahip çıktığına şahitlik eder misiniz? Bundan sonra da milli iradeyi her aman ayakta tutacağına her zaman şahitlik eder misiniz? Sizin izzetinize onurunuza sahip çıktı mı? Bundan sonra da her ne şartta olursa olsun bu onuru izzetle temsil edeceğine inanıyor musunuz? İşte gerçek ses budur. İşte gerçek tanıklık budur. Allah şahitliğinizden razı olsun.

Şimdi ilk defa olmuyor, son dönemde özellikle geçen yıl içinde ortaya konan bazı planları bazı komploları bazı kapalı kapılar ardında yapılan şantajları biliyorsunuz. Şimdi size soruyorum. Bu ilk defa olmuyor 2002 yılında Ak Parti kurulduğunda, daha seçimlere girmeden başbakanımızı o zaman AK Parti genel başkanımızı seçimlerden men ettiler. Düşündüler ki bu hareket bu yürüyüş durur. Durdu mu?

O men ettikleri ve muhtar bile olamaz dedikleri genel başkanımız, başbakan oldu mu? Çünkü hakkın ve halkın rızasını alanlar hiçbir şartta engellenemezler. Peki 2004 mahalli seçimlerinde, genç subaylar rahatsız diye başlıklar atanlar çıktı. Engel olabildiler mi?

2007 genel seçimlerine giderken, 27 Nisan muhtırasına milli iradeye sekte vurmak isteyenler başarılı olabildiler mi? 2008’te AK Parti’yi kapatıp milli iradeyi temsil eden partimizi engellemeye çalışanlar, AK Parti’yi durdurabildiler mi? Siz Konya’dan şahit olun, bir buçuk milyar İslam dünyası, ve bütün dünya şahit olsun ki hiçbir komplo bu hareketi durduramayacak. Hiçbir gizli odak milli iradenin yükselişine engel olamayacak inşallah.