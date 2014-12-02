Times: Putin Türkiye'ye yaptığı teklifle Avrupa'ya doğalgaz savaşı ilan etti

İngiliz Times gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye boru hattı anlaşması önererek, Avrupa'ya "doğalgaz savaşı ilan ettiğini" yazdı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Putin'in 25 milyar Sterlin tutarındaki Doğu Avrupa planını iptal ettiğini yazan gazete, hattın Türkiye'den geçmesinin önerildiğini ve böylece Moskova ile Ankara'nın yakınlaşabileceğini belirtiyor.

Haberde, "aynı gün rublenin 1998 ekonomik krizinden bu yana en büyük düşüşü yaşadığı" da belirtiliyor

Haber şu ifadelerle devam ediyor:

"Suriye ve Ukrayna konusunda çok farklı dış politikaları olan Türkiye ve Rusya, öte yandan yakın ilişkiler kurmaya devam ediyor. Putin dün Türkiye'ye doğalgazda yüzde altı indirim yapacağını açıkladı. Ayrıca Türkiye-Yunanistan sınırından güney Avrupa'ya doğalgaz sağlayacak boru hattını önerdi."

"Rusya'nın doğalgaz monopolü Gazprom'un başındaki Alexei Miller, Doğu Avrupa'dan geçecek "Güney Akım" boru hattı projesinin iptal olduğunu teyit etti. Miller, Türkiye'den yıllık 63 milyar metre küp doğalgaz kapasiteli bir hat geçirilirse Avrupa'nın güneyine doğalgaz sağlayabileceklerini söyledi.

Rusya ve Türkiye 2020 yılı itibariyle ticaret hacmini 20 milyar Sterlin'den 60 milyon Sterlin'e çıkarmayı planlıyor.

Rusya'nın Ukrayna müdahalesinin ardından ABD ve AB'nin ülkeye yaptırımlar uygulaması nedeniyle, Moskova bölgesel ticaret ortağı olarak Türkiye'nin önemini daha iyi kavradı."