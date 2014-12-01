Putin: 1 Ocak'tan itibaren doğalgazda yüzde 6 indirim sağlayacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türk ortaklarımızla enerji işbirliği ile ilgili, 1 Ocak itibarıyla doğalgaz fiyatlarında yüzde 6 indirim sağlayacağız" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın açıklaması yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, burada yaptığı konuşmada, "Türk ortaklarımızla enerji işbirliği ile ilgili, 1 Ocak itibarıyla doğalgaz fiyatlarında yüzde 6 indirim sağlayacağız. Buna yönelik görüşmelerimiz devam edecek" dedi.

Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarının karşılanması için Mavi Akım Boru Hattı'nın kapasitesinin artırılması konusunda mutabakata vardıklarını ifade eden Putin, Türkiye'nin talebi üzerine 3 milyar metreküp ilave gaz sağlayacaklarını açıkladı.

'Akkuyu konusunda güvenlikte şüpheniz olmasın'

Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaasıyla ilgili olarak finansman ya da süre konusunda sorun olmadığını belirten Putin, "Projenin güvenliği konusunda da Fukuşima sonrası teknolojileri uygulanıyor. O yüzden güvenlik konusunda şüpheniz olmasın" diye konuştu.

Putin: Esad'ın devam edip etmeyeceği Suriye halkına sorulmalı

Suriye'deki durumla ilgili soru üzerine, kaosa müsaade etmeme noktasında Türkiye ile hemfikir olduklarını ifade eden Putin, şunları söyledi:

"Mesele şu, ülkede (Suriye'de) yaşayan tüm insanlar nasıl kendini güvende hissedebilir ve yönetim konusunda da nasıl eşit haklar elde edebilirler? Bu konuda işbirliği yapmalıyız ve birbirimizi tatmin edici kararlara varmalıyız. Bu kararlar, öncelikle Suriye'nin halkı ve tüm siyasi güçleri için uygun olmalı ve biz bu sürecin tüm aktörleriyle mutlaka temas halinde olacağız, Türkiye'deki dostlarımızla da aynı şekilde."

Putin, ayrıca bölgede tüm aktörlerle temas halinde olacaklarını belirterek, Esad'in yönetime devam edip etmeyeceği konusunun Suriye halkına sorulması gerektiğini kaydetti. "Seçimler farklı değerlendirilebilir ama seçim sonucunda büyük desteğe sahip olduğunu gördük" ifadesini kullanan Putin, Suriye'nin gelişmesi için çaba harcayacaklarını dile getirdi.

Vladimir Putin, "Bazı teknik sorunlarımız var. Suriye yönetimiyle belirli nedenlerden kontaklarımız sınırlı, oradaki süreçleri doğrudan etkileyemiyoruz" diye konuştu.