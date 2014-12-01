Putin'in Türkiye ziyareti öncesi, Çevre Bakanlığı'ndan Akkuyu Nükleer Santrali'ne ÇED onayı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu onayladı. Gelişme, Putin'in Ankara ziyaretine saatler kala yaşandı.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, santral için hazırlanan ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayından geçti.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali için hazırlanan 3 bin sayfalık rapor, çevresel etki açısından bütün detayları içeriyor.

Rus - Türk ortaklığıyla yapılacak olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin ÇED raporu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara ziyaretine saatler kala onaylanmış oldu.

Akkuyu Nükleer Santrali, her biri 1200 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşacak ve yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretecek. Santralin işletme ömrü ise 60 yıl olarak planlanıyor.