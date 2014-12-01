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Vladimir Putin bugün Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin onuruna akşam yemeği verecek

01 Aralık 2014 01:40

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyinin 5. Toplantısı'na katılmak için bugün Türkiye'ye gelecek.

Beraberindeki heyetle öğle saatlerinde Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek Putin, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Anadolu Ajansı’ndan Ferhat Demircan’ın haberine göre, Putin için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda karşılama töreni düzenlenecek. Törenin ardından, Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan baş başa görüşecek.

Daha sonra, Erdoğan ile Putin'in eş başkanlığında, Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu Üst Düzey İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) 5. Toplantısı gerçekleştirilecek.

İki ülkeden ilgili bakanların da katılacağı ÜDİK toplantısında, Türkiye-Rusya arasındaki ikili ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınacak, ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren temel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin onuruna akşam yemeği verecek.

 

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