Putin 10 bakanıyla Türkiye'de; gündem Suriye, Ukrayna, enerji ve ticaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ankara’ya geldi. İki ülkenin 2010 yılında açıkladığı 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için Türkiye’ye gelen Putin ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın en önemli gündem maddesi enerji... İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret eden Putin, şu sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor. Putin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Rusya’dan getirildiği öğrenilen kendi makam aracı limuzini ile geldi.

Türkiye, Papa Francis’in hemen ardından bugün Putin’i ağırlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşbaşkanlığında toplanacak Türkiye-Rusy Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı için beraberinde 10 bakanla Ankara’ya gelem Putin’in ziyareti siyasiden öte daha çok ekonomik ağırlıklı...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Esenboğa Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

Özel uçağı ile saat 13.08'de Ankara'ya gelen Putin ve beraberindeki heyeti, Esenboğa Havalimanında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile Rusya Büyükelçiliği yetkilileri karşıladı.

Uçaktan indikten sonra tören kıtasını selamlayan Putin, Şeref Salonu'na girmeden aprona getirilen özel aracına binerek, konvoyu ile havalimanından ayrıldı.

Üst düzey güvenlik önlemleri

Putin'in Ankara'ya gelişi öncesinde, Esenboğa Havalimanı girişinde araçlar kontrol edilerek içeri alındı.



Büyükşeref Salonu çıkışında ve apronda iki ülke bayrakları göndere çekildi.



Havaalanında, Şeref Salonu binasının çatısında keskin nişancılar görev alırken, ambulanslar da hazır bulundu.



Öte yandan konvoyun geçeceği yol güzergahlarında üst düzey güvenlik tedbirleri alındı.

İlk durak Anıtkabir

Putin, Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir’de Aslanlı Yol’dan geçen Putin ve beraberindeki heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Putin daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek burada bulunan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. İmza töreninin ardından Putin Anıtkabir’den ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşme

Putin için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda karşılama töreni düzenlendi. Putin'i Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Atlı Tören Birliği karşıladı.

Törenin ardından, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baş başa görüşüyor.

Daha sonra, Erdoğan ile Putin'in eş başkanlığında, Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu Üst Düzey İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) 5. Toplantısı gerçekleştirilecek.

İki ülkeden ilgili bakanların da katılacağı ÜDİK toplantısında, ikili ilişkiler, kapsamlı şekilde ele alınacak, ayrıca iki ülkeyi ilgilendiren temel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Putin ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda başbaşa görüşecek. Ardından heyetler arası görüşme yapılacak.

cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin onuruna akşam yemeği verecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin, akşam saatlerinde Türkiye'den ayrılacak.