T24 LogoT24 Logo
Gündem

TİB ve BTK'dan Sol Haber’e 'bu haberi kaldır' mesajı

Sol Haber’in 'Sabah-ATV havuzunu Erdoğan mı doldurdu?' ve '2. dalgada adı geçen kişiler hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı!' haberleri, aynı gün içinde BTK ve TİB'den uyarı aldı

01 Şubat 2014 17:13

TİB ve BTK, Sol Haber’de yer alan ve yolsuzluk operasyonu ile ilgili olan iki haberin yayından kaldırılması için mahkeme kararı bulunduğunu bildirdi. Ancak Sol Haber’e bir tebligat ulaşmadığı öğrenildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), bir süredir internet sitelerine e-posta yoluyla uyarı göndererek, hakkında mahkeme kararı bulunduğunu söylediği haberlerin içeriğinin çıkarılması ya da habere Türkiye’den erişiminin engellenmesini istiyor.

Sol Haber’in “Sabah-ATV havuzunu Erdoğan mı doldurdu?” ve “2. dalgada adı geçen kişiler hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı!” haberleri, aynı gün içinde BTK ve TİB'den uyarı aldı.

Ancak gönderilen "adli karar" başlıklı e-postada, kararı veren mahkemenin adı olmasına rağmen soruşturma numarası yer almıyor.

BTK ve TİB'in gönderdiği standart "uyarı" mesajı şöyle:

Sayın Yetkili,

Bilindiği üzere, 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 23/05/2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Türkiye’de İnternet içerik düzenlemeleri konusunda yetkili kamu kurumudur.

Başkanlığımıza aşağıda yer verilen alan adı/ URL adresleri ile ilgili mahkeme kararı gönderilmiştir.
Mahkeme kararına konu içeriğin çıkarılması ya da Türkiye’den erişiminin engellenmesi gerekmektedir.

Gereğinin derhal yapılmasını rica ederim.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

Not: Başkanlığımızca bildirimlerin yapılabilmesi için iletişim bilgilerinizin ( e-posta, telefon, adres) gönderilmesini rica ederim.

Daha fazla bilgi için, “www.ihbarweb.org.tr” ve “www.tib.gov.tr” İnternet adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

İlgili URL: http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/2-dalgada-adi-gecen-kisiler-ha...

İlgili alanadı: haber.sol.org.tr

Mahkeme Adı: İstanbul 2.Asliye CM

Mahkeme Karar No: 2014/55

Karar Tarihi : 2014-01-23 00:00:00.0

Soruşturma Numarası:

 

ETİKETLER

sol habertibbtkuyarıt24haber

İlgili Haberler

BTK ve TİB'den T24'e CHP'nin soru önergesi için 'yayını durdur' yazısı!

Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, T24'e CHP'nin soru önergesi haberini yayından kaldırması için tebligat yolladı

CHP'li Rıza Türmen: T24'e, 'soru önergesini yayından kaldırın' talimatı sansürdür!

CHP'li Umut Oran'ın Meclis'te yönelttiği soru önergesine ilişkin T24'te yer alan haberin BTK ve TİB tarafından 'yayından kaldırın' talimatına CHP'li Rıza Türmen'den 'sansür' tepkisi geldi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu: T24'e gönderilen tebligat milletvekillerine sansürün işareti mi?

CHP'li Tanrıkulu'dan Başbakan Erdoğan'a: İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi Milletvekillerinin çalışmalarına sansür mü uygulayacak?

BDP'li Hasip Kaplan: T24 kararını veren hakim Anayasa'yı ihlal etmiştir!

Hasip Kaplan: Hem yargı hem de idare yasama dokunulmazlığı ve yasama sorumsuzluğunu yok sayarak Meclis'e dizayn çekmeye çalışıyorlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24