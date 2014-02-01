TİB ve BTK'dan Sol Haber’e 'bu haberi kaldır' mesajı

TİB ve BTK, Sol Haber’de yer alan ve yolsuzluk operasyonu ile ilgili olan iki haberin yayından kaldırılması için mahkeme kararı bulunduğunu bildirdi. Ancak Sol Haber’e bir tebligat ulaşmadığı öğrenildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), bir süredir internet sitelerine e-posta yoluyla uyarı göndererek, hakkında mahkeme kararı bulunduğunu söylediği haberlerin içeriğinin çıkarılması ya da habere Türkiye’den erişiminin engellenmesini istiyor.

Sol Haber’in “Sabah-ATV havuzunu Erdoğan mı doldurdu?” ve “2. dalgada adı geçen kişiler hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı!” haberleri, aynı gün içinde BTK ve TİB'den uyarı aldı.

Ancak gönderilen "adli karar" başlıklı e-postada, kararı veren mahkemenin adı olmasına rağmen soruşturma numarası yer almıyor.

BTK ve TİB'in gönderdiği standart "uyarı" mesajı şöyle:

Sayın Yetkili,

Bilindiği üzere, 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 23/05/2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Türkiye’de İnternet içerik düzenlemeleri konusunda yetkili kamu kurumudur.

Başkanlığımıza aşağıda yer verilen alan adı/ URL adresleri ile ilgili mahkeme kararı gönderilmiştir.

Mahkeme kararına konu içeriğin çıkarılması ya da Türkiye’den erişiminin engellenmesi gerekmektedir.

Gereğinin derhal yapılmasını rica ederim.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

Not: Başkanlığımızca bildirimlerin yapılabilmesi için iletişim bilgilerinizin ( e-posta, telefon, adres) gönderilmesini rica ederim.

Daha fazla bilgi için, “www.ihbarweb.org.tr” ve “www.tib.gov.tr” İnternet adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

İlgili URL: http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/2-dalgada-adi-gecen-kisiler-ha...

İlgili alanadı: haber.sol.org.tr

Mahkeme Adı: İstanbul 2.Asliye CM

Mahkeme Karar No: 2014/55

Karar Tarihi : 2014-01-23 00:00:00.0

Soruşturma Numarası: