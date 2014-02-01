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BDP'li Hasip Kaplan: T24 kararını veren hakim Anayasa'yı ihlal etmiştir!

Hasip Kaplan: Hem yargı hem de idare yasama dokunulmazlığı ve yasama sorumsuzluğunu yok sayarak Meclis'e dizayn çekmeye çalışıyorlar

01 Şubat 2014 14:03

Hülya Karabağlı / Ankara

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, TBMM'nin kendi internet sitesinde yer alan soru önergelerinden T24'e, BTK ve TİB'den 'yayından kaldırın' talimatını Anayasa aykırı olarak nitelendirdi. Kaplan, "Buradan baktığımız zaman, Meclis'in internet sitesinde yer alan bir soru önergesine İstanbul Asliye 2. Ceza Mahkemesi'nce yasaklama kararı vermiş olması başlıbaşına bir skandaldır. Bu kararı veren hakim kimse Anayasayı ihlal etmiştir ve suç işlemiştir" dedi.

 

'Soru önergeleri de dokunulmazdır'

 

Milletvekili dokunulmazlığı ve sorumsuzluğunu düzenleyen Anayasa maddelerine dikkat çeken Kaplan,  "Anayasa'nın  83. maddesi dokunulmazlıkları belirliyor. Soru önergeleri ve kürsü konuşmaları da dokunulmazlık kapsamındadır. Buradan baktığımız zaman, Meclis'in internet sitesinde yer alan bir soru önergesine İstanbul Asliye 2. Ceza Mahkemesi'nce yasaklama kararı vermiş olması başlıbaşına bir skandaldır" dedi.

 

'Hakim Anayasa'yı ihlal etmiştir'

 

"Bu kararı veren hakim  kimse  Anayasayı ihlal etmiştir. Suç işlemiştir" diyen Kaplan'ın T24'e değerlendirmeleri şöyle: 

"Bu anayasaya aykırı kararı da TİB'in ek yaparak T24'e göndermesi haberi yasakla demesi ondan daha beter skandaldır. TİB hükümetin, yürütmenin emrinde ve Meclis'in yasama faaliyetlerini yargı tarafından  dolayısıyla yasaklama hak ve yetkisine sahip değil. Bu kararın bir kere  Anayasaya aykırı olduğunu görüp kendi işlememe koymaması gerekir.

 

'TİB'e yetki verilirse sansür ve yasak anlayışını gösteriyor'

 

"Hükümetle ilgili bir haber olduğu için Torba Kanun Meclis'te görüşüldüğü bir aşamada bir yazı yazarak  aslında kendisine yetki tanındığı takdirde TİB'in sansür ve yasak anlayışının yelpazeseni ne kadar geniş koyacağı şimdiden görülmüştür."

BDP olarak biz bu nedenle TİB'e, hükümetin emrindeki idari birime sansür yetkisi verilmesini son derece tehlikeli buluyoruz. Yasama dokunulmazlığını ve yasama sorumsuzluğunu hem yargı hem de idare yok sayarak Meclis'e dizayn çekmeye çalışıyorlar. Demokrasilerde bu çok tehlikeli bir durumdur.

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