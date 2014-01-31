BTK ve TİB'den T24'e CHP'nin soru önergesi için 'yayını durdur' yazısı!

Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), T24'ten, ana muhalefet partisi CHP'nin Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesini yayından kaldırmasını istedi.

BTK ve TİB'in, kendilerine gönderilen İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi kararını gerekçe göstererek T24 içeriğinden çıkarılmasını istedikleri haber, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'ın soru önergesini içeriyor. "CHP’li Oran’dan Erdoğan’a: Sabah ve ATV için satın alma talimatı verdiniz mi?" başlığını taşıyan haberde, yayın yasağı getirilen 17 ve 25 Aralık soruşturmaları kapsamında mahkeme kararlarıyla dinlenen herhangi bir telefon konuşmasına ilişkin tape bulunmuyor. Diğer yandan 6 Ocak'ta yayına konan haberin tarihi yayın yasaklarından yaklaşık iki hafta öncesini taşıyor. BTK ve TİB'in haberin çıkarılması istemine gerekçe gösterilen İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi kararının içeriği hakkında bilgi bulunmuyor.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı İnternet Bilgi İhbar Merkezi'nin uyari@ihbarweb.org.tr adresinden T24'ün bilgi@t24.com.tr adresine gönderilen "içeriğin çıkarılması veya söz konusu içeriğin Türkiye'den erişiminin engellenmesi" talebini içeren bildirim şöyle:

Sayın Yetkili,

Bilindiği üzere, 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 23/05/2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Türkiye’de İnternet içerik düzenlemeleri konusunda yetkili kamu kurumudur.

Başkanlığımıza aşağıda yer verilen alan adı/ URL adresleri ile ilgili mahkeme kararı gönderilmiştir.

Mahkeme kararına konu içeriğin çıkarılması ya da Türkiye’den erişiminin engellenmesi gerekmektedir.

Gereğinin derhal yapılmasını rica ederim.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı



İlgili URL: http://t24.com.tr/haber/chpli-orandan-erdogana-sabah-ve-atv-icin-satin-alma-talimati-verdiniz-mi/247740

İlgili alan adı: t24.com.tr

Mahkeme Adı: İstanbul 2.Asliye CM

Mahkeme Karar No: 2014/55

Karar Tarihi : 2014-01-23 00:00:00.0