CHP'li Sezgin Tanrıkulu: T24'e gönderilen tebligat milletvekillerine sansürün işareti mi?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, T24'e, TBMM'nin dünya kamuoyuna açık internet sitesinde de yayınlanan soru önergesi için getirdiği yayın yasağını Meclis gündemine taşıdı. Başbakan Tayyip Erdoğan'a 8 maddelik bir soru yönelten Tanrıkulu, "İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi Milletvekillerinin çalışmalarına sansür mü uygulayacaktır" dedi.

Tanrıkulu'nun, soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

TİB tarafından İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin aldığı karar gerekçe gösterilerek T24 İnternet Haber Sitesine, CHP İstanbul Milletvekili Sayın Umut Oran’ın yanıtlamanız istemiyle T.B.M.M. Başkanlığı’na sunduğu‘’ CHP’li Oran’dan Erdoğan’a: Sabah ve ATV için satın alma talimatı verdiniz mi? ‘’başlığıyla 6 Ocak 2014 tarihinde yayınladığı soru önergesine yayın yasağı getirildiği ve soru önergesinin yayından kaldırılması kararı tebliğ edilmiştir.

Bu bağlamda;

1-CHP’li Oran’dan Erdoğan’a: Sabah ve ATV için satın alma talimatı verdiniz mi? şeklinde T24'te yayınlanan yayının durdurulması için, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi kararının tam metni nedir?

2-İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi Milletvekillerinin çalışmalarına sansür mü uygulayacaktır?

3-BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ve TİB (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) kendilerine yapılan bir ihbar veya verilen talimat sonucu mu harekete geçmişlerdir?

4-Yayının durdurulması için BTK ve TİB’e tarafınızdan talimat verilmiş midir?

5-Milletvekillerinin iradesine BTK ve TİB aracılığıyla yasak konulması mı amaçlanmaktadır?

6-BTK ve TİB, AKP Hükümetinin internet denetmeni olarak mı görev yapmaktadırlar?

7-AKP, Hükümeti BTK ve TİB aracılığıyla “Muhalefet”i susturmayı mı amaçlamaktadır?

8-Yasanın hangi maddesinin kapsamı dahilinde, BTK ve TİB tarafından T24 haber sitesine yayının kaldırılması için CHP’li Oran’dan Erdoğan’a: Sabah ve ATV için satın alma talimatı verdiniz mi?şeklindeki habere tebligat yapılmıştır?