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THY Başkanı Topçu: Atatürk Havalimanı kapanacak

THY Başkanı Hamdi Topçu, Atatürk Havalimanı'nın kapatılacağını açıkladı

01 Mart 2015 18:30

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu (THY) Başkanı Hamdi Topçu, İstanbul’a yapılan 3’üncü havalimanının uçuşa açılmasıyla Atatürk Havalimanı’nın kapanacağını söyledi.

Kastamonu Kalkınma Vakfı’nın düzenlediği Ortak Akıl Toplantısı’na katılan THY Yönetim Kurulu Başkanı Topçu, kış sezonunda haftada 4 sefere inen Kastamonu- İstanbul seferlerinin, 28 Mart’tan itibaren haftada 7 güne çıkacağını açıkladı. THY olarak büyümeyi ve uçak seferlerini arttırmayı sürdürdüklerini belirten Topçu, 2015’de 63 milyon yolcu taşımayı hedeflediklerini ve Ordu, Giresun, Hakkari, San Francisco, Abuja, Luanda, Bari, Taipei, Porto ve Manila’ya bu yıl uçak seferlerinin başlayacağını söyledi. Şirketin satış gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 28,7 arttığını ifade eden Topçu şöyle konuştu:

"Bu artışla satış gelirimiz 24 milyar 157 milyon 801 bin liraya ulaştı. Aynı dönemde aktif toplamı ise yüzde 24,5’lik artışla 31 milyar 875 milyon 607 bin lira oldu. Türk Hava Yolları’nın 2014 sonu itibarıyla 45 iç hat, 219 dış hat olmak üzere dünya üzerinde 108 ülkede 264 havalimanına uçuş gerçekleştiriyor. 2015 yılı sonunda toplam uçak sayımızın 214 dar gövde, 68 geniş gövde ve 11 kargo uçağı olmak üzere 293’e ulaşmasını planlarken, yolcu doluluk oranının ise yüzde 80,3 olmasını bekliyoruz." 



'İki havalimanının aynı hava sahasını kullanması zor' 



THY Başkanı Topçu, İstanbul’da yapımı devam eden 3’üncü havalimanın Atatürk Havalimanıyla aynı hava sahasını kullanacağını ve bu durumda iki tarafın çalışmasının zor olacağını ifade ederek şöyle konuştu: 

"Atatürk Havalimanı yetersiz gelmeye başladı. Türkiye, 500 milyar dolar ihracat yapan bir merkez olmayı hedefliyor. Böyle bir iddiamız varken, böyle bir havalimanı olması bizim dezavantajımızdır. Yeni havalimanı yapılınca Atatürk Havalimanı kapanacak. Çünkü aynı hava sahası kullanılacak. İki havalimanının aynı anda çalışması zordur. Şu anda İstanbul’da yapılacak havalimanı, bütün fazları bittiği taktirde 150 milyon gibi bir yolcu taşıyabilecek. Bu da dünyanın en büyük havalimanı olma anlamına geliyor. Şu anda dünyada en çok yolcu kapasitesi olan havalimanı, Atlanta’dır. 90 milyon yolcu taşıyor. İnşallah bunu da geçmiş olacak."

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