Atatürk Havalimanı'nda iç hat seferlerinin tümü iptal edildi

Türk Hava Yolları, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yarın öğleye kadar yapılacak olan tüm iç hat seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

THY yetkilileri, yolculardan uçuşların güncel durumu ile ilgili bilgileri internet sitesinden kontrol etmeden havalimanına gelmemeleri istedi. Ayrıca THY, bazı dış hat seferlerinde de iptaller olacağını açıkladı.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, bugün yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı'nın fiilen kapalı olmasından ötürü, yolcuların mağdur olduğunu belirterek, "Bütün yolcularımızdan özür diliyoruz” demişti.