THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu: Atatürk Havalimanı fiilen kapalı

THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Atatürk Havalimanı'nın fiilen kapalı olmasından ötürü, yolcuların mağdur olduğunu belirterek, "Bütün yolcularımızdan özür diliyoruz” dedi.

DHA'nın haberine göre, yoğun kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda uçak trafiğinde ciddi aksama yaşanıyor. Zaman zaman tipiye çeviren kar yağışı nedeniyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri pistleri kapatarak kar küreme araçları ile temizlik işlemi gerçekleştiriyor.

Bu durum hava trafiğinde yavaşlamalara neden oluyor. Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'na son bir saat içinde sadece 4 uçak inebildi.

Bu uçaklar, Kuveyt, Cidde, Bahreyn ve Riyad'tan geldi. Normalde havalimanına bir saatlik inen uçak sayısı ortalama 60.

Dış hatlar terminali durdu

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı uçakların iniş ve kalkışını engellerken Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali check-in kontuarlarında bilet işlemleri de neredeyse durdu. Bir çok havayolu şirketinin seferlerini hava koşulları nedeni ile iptal etmesi ile kontuarlarda bilet işlemleri yapılmadı.



Başka bir sefer için biletlerini değiştirmek isteyen yüzlerce Türk Hava Yolları yolcusu Atatürk Havalimanı'nda 200 metreye varan bir kuyruk oluşturdu. Şansı olanlar THY Bilet Satış Ofisleri'ne varabilirken engelli bir yolcu da yaşadığına isyan etti.