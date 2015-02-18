Atatürk Havalimanı’nda tüm uçuşlar iptal edildi

Atatürk Havalimanı'nda dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle aprondaki görüş mesafesi, zaman zaman oldukça azaldı.

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın yapılacak 334 seferini iptal ederken, bazı seferler de gecikmeli yapıldı. Bazı hava yolu şirketlerinin de iç ve dış hat seferlerinde iptaller oldu.



Bazı uçaklar iniş için bekletilirken, bazıları da başka havalimanlarına yönlendirildi.

Saat 11.45 sıralarında kar yağışının etkisini artırması üzerine Atatürk Havalimanı’nda uçak seferleri durduruldu.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne bağlı ekipler, kar yağışının ardından havalimanında pistlere müdahale etti. Ekipler, apronda oluşabilecek buzlanmaya karşı araçlarla buz çözücü solüsyonlar uyguluyor.

Sefere çıkacak uçaklar da buz çözücü solüsyonlarla yıkanarak, uçakların kanat, motor, kuyruk ve gövdesinin buzlanmaya karşı korunması sağlanıyor.



Bu arada, THY Genel Müdürü Temel Kotil de uçuşlardaki aksamaları tespit etmek için dış hat gidiş terminalinde, incelemelerde bulundu.