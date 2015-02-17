T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kar İstanbul'u vurdu; trafik felç!

TEM otoyolu trafiğe kapandı, metrobüs seferlerinde aksamalar yaşanıyor

19:48 itibariyle İstanbul trafiği

17 Şubat 2015 21:42

TEM Otoyolu, Celaliye Mevkii'nde zincirleme kaza meydana geldi. 25-30 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Trafik kilitlendi. İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı ve havanın daha da soğumasıyla trafikte zor anlar yaşanıyor.

Radikal’de yer alan habere göre, İstanbul’da trafiğin son durumu şöyle:

İstanbul 'da akşam saatlerinde kar yağışı ve havanın daha da soğumasıyla trafikte zor anlar yaşanıyor. Yetkililer evlerine gitmek isteyen vatandaşları toplu taşıma araçları kullanmaları konusunda uyarırken boğaz köprülerinde yaşanan buzlanmaya da dikkat çekildi.

İstanbul’da gün boyu aralıklarla yağan kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini gösterdi. Kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, trafik durma noktasına geldi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul’da etkisini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu aralıklarla devam etti. Akşam saatlerinde etkisini tekrar göstermeye başlayan kar yağışı Beşiktaş ’ta trafiği de olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle yollar kayganlaşırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Aniden bastıran kar sebebiyle yolda kaldıklarını belirten bir motosiklet sürücüsü de, “Levent’ten buraya yarım saatte anca geldim. Trafik baya tıkanmış. Yerler çok kaygan. Ayaklarım yerde gidiyorum” dedi.

 

Köprülerde buzlanma

 

Trafikte bir diğer tehlike ise kış lastiği kulanmayan sürücüler nedeniyle yaşanıyor. Yetkililer vatandaşları toğlu taşıma kullanmaları konusunda uyarıyor.

Boğaz köprülerinde havanın soğumasıyla birlikte buzlanmanın yaşandığı ve bazı araçalrın kaydığı belirtilirken belediye ekiplerinin yol çalışması da devam ediyor.

Kazanasmaz: 2 saat bulunduğunuz yerde kalın

Ünlü trafik uzmanı Murat Kazanasmaz da twitter hesabından vatandaşları uyardı. Kazanasmaz "Şu anda neredeyseniz en az 2 saat orada kalın. Dışarıya çıkarsanız orada da kalacaksınız" mesajını takipçileriyle paylaştı.

 

Beylikdüzü-Avcılar arası felç

 

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, D-100 Karayolu'nda trafiği kilitledi. Beylikdüzü-Avcılar arasında metrobüsler durdu. Metrobüs yolcuları araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı.

O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

 

Deniz ulaşımına kar engeli

 

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'dan alınan bilgiye göre, 18.30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot, 18.30 Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü, 18.40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü seferleri yapılamayacak.

Bu arada yarın da 07.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot, 07.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü, 08.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü- Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 18.30 Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz otobüsü iç hat seferleri ile Sirkeci-Harem hattı araba vapuru seferlerinde aksamalar yaşanabildiği duyuruldu.

Şehir Hatları da Beşiktaş-Üsküdar ve Kabataş-Adalar haricindeki seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

 

TEM trafiğe kapandı

 

TEM Otoyolu, Celaliye Mevkii'nde etkili olan kar ve tipi zincirleme kazalara neden oldu. Çok sayıda aracın karıştığı kaza sonrası yol ulaşıma çift yönlü kapandı.

Kazayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin "TEM Otoyolu, Celaliye mevkiindeki kazaya 25-30 araç karıştı. 5 kişi yaralandı" dedi. Kar ve tipi nedeniyle İstanbul'da trafik kilitlendi.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, D-100 Karayolu'nda trafiği kilitledi. Beylikdüzü-Avcılar arasında metrobüsler durdu. Metrobüs yolcuları araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi

ETİKETLER

istanbultrafikfelçkaryağış

İlgili Haberler

TEM otoyolu çift yönlü trafiğe kapandı

TEM Otoyolu, Celaliye Mevkii'nde meydana gelen zincirleme kazalar nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24