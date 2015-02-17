Kar İstanbul'u vurdu; trafik felç!

TEM Otoyolu, Celaliye Mevkii'nde zincirleme kaza meydana geldi. 25-30 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Trafik kilitlendi. İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı ve havanın daha da soğumasıyla trafikte zor anlar yaşanıyor.

Radikal’de yer alan habere göre, İstanbul’da trafiğin son durumu şöyle:

İstanbul 'da akşam saatlerinde kar yağışı ve havanın daha da soğumasıyla trafikte zor anlar yaşanıyor. Yetkililer evlerine gitmek isteyen vatandaşları toplu taşıma araçları kullanmaları konusunda uyarırken boğaz köprülerinde yaşanan buzlanmaya da dikkat çekildi.

İstanbul’da gün boyu aralıklarla yağan kar yağışı akşam saatlerinde de etkisini gösterdi. Kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, trafik durma noktasına geldi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul’da etkisini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu aralıklarla devam etti. Akşam saatlerinde etkisini tekrar göstermeye başlayan kar yağışı Beşiktaş ’ta trafiği de olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle yollar kayganlaşırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Aniden bastıran kar sebebiyle yolda kaldıklarını belirten bir motosiklet sürücüsü de, “Levent’ten buraya yarım saatte anca geldim. Trafik baya tıkanmış. Yerler çok kaygan. Ayaklarım yerde gidiyorum” dedi.

Köprülerde buzlanma

Trafikte bir diğer tehlike ise kış lastiği kulanmayan sürücüler nedeniyle yaşanıyor. Yetkililer vatandaşları toğlu taşıma kullanmaları konusunda uyarıyor.

Boğaz köprülerinde havanın soğumasıyla birlikte buzlanmanın yaşandığı ve bazı araçalrın kaydığı belirtilirken belediye ekiplerinin yol çalışması da devam ediyor.

Kazanasmaz: 2 saat bulunduğunuz yerde kalın

Ünlü trafik uzmanı Murat Kazanasmaz da twitter hesabından vatandaşları uyardı. Kazanasmaz "Şu anda neredeyseniz en az 2 saat orada kalın. Dışarıya çıkarsanız orada da kalacaksınız" mesajını takipçileriyle paylaştı.

Beylikdüzü-Avcılar arası felç

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, D-100 Karayolu'nda trafiği kilitledi. Beylikdüzü-Avcılar arasında metrobüsler durdu. Metrobüs yolcuları araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı.

O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Deniz ulaşımına kar engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'dan alınan bilgiye göre, 18.30 Bandırma-Yenikapı Hızlı Feribot, 18.30 Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü, 18.40 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü seferleri yapılamayacak.

Bu arada yarın da 07.00 Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot, 07.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü, 08.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü- Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 18.30 Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz otobüsü iç hat seferleri ile Sirkeci-Harem hattı araba vapuru seferlerinde aksamalar yaşanabildiği duyuruldu.

Şehir Hatları da Beşiktaş-Üsküdar ve Kabataş-Adalar haricindeki seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

TEM trafiğe kapandı

TEM Otoyolu, Celaliye Mevkii'nde etkili olan kar ve tipi zincirleme kazalara neden oldu. Çok sayıda aracın karıştığı kaza sonrası yol ulaşıma çift yönlü kapandı.

Kazayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin "TEM Otoyolu, Celaliye mevkiindeki kazaya 25-30 araç karıştı. 5 kişi yaralandı" dedi. Kar ve tipi nedeniyle İstanbul'da trafik kilitlendi.

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, D-100 Karayolu'nda trafiği kilitledi. Beylikdüzü-Avcılar arasında metrobüsler durdu. Metrobüs yolcuları araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi