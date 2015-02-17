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TEM otoyolu çift yönlü trafiğe kapandı

TEM Otoyolu, Celaliye Mevkii'nde meydana gelen zincirleme kazalar nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı

17 Şubat 2015 18:49

TEM Otoyolu, Celaliye Mevkii'nde etkili olan kar ve tipi zincirleme kazalara neden oldu. Çok sayıda aracın karıştığı kaza sonrası yol ulaşıma çift yönlü kapandı.

Erhan Tekten'in DHA'da yer alan haberine göre, kazayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin "TEM Otoyolu, Celaliye mevkiindeki kazaya 25-30 araç karıştı. 5 kişi yaralandı" dedi.

Beylikdüzü -Avcılar arasında metrobüs seferleri yapılamazken, kalan duraklar arasında sık sık tuzlama çalışması yapıldığından seferlerde aksama yaşanıyor. 

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