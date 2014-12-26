Ulaştırma Bakanı: 3. havalimanının yapıldığı yer gerçekten bataklık ama...

Ulaştırma ve Habercilik Bakanı Lütfü Elvan, 3’üncü havalimanı inşaatı sahasının bataklık olduğunu söyleyerek, “Saha gerçekten bataklık olan bir saha. Yıllardır kömür ocakları işletmecileri tarafından kullanılmış. Biz buraya havalimanı yapmakla bu bölgeyi ıslah ediyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Habercilik Bakanı Lütfü Elvan, 3.’üncü havalimanı inşaatı sahasında incelemelerde bulundu.

Bakan Elvan, ihalenin açık bir biçimde yapıldığını ifade ederek, yap-işlet-devret kapsamında kamunun kasasına 22 milyar 152 milyon Euro gireceğini söyledi. Bakan Elvan, ihaleyi kazanan konsorsiyumun 10 milyar 247 milyon euroluk bir yatırım yapacağını hatırlatarak, “Havalimanımız 6 adet bağımsız pistten oluşuyor. Tamamlandığında yılda 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak” dedi.

Bakan Elvan, havalimanı inşaatında 142 bin kişinin çalışacağını ifade etti.

Bakan Elvan'ın açıklamaları şöyle:

‘Saha gerçekten bataklık’

"Saha gerçekten bataklık olan bir saha. Yıllardır kömür ocakları işletmecileri tarafından kullanılmış. Biz buraya havalimanı yapmakla bu bölgeyi ıslah ediyoruz. Biz dünyanın en büyük havalimanını bu bataklığı ıslah ederek gerçekleştiriyoruz. Tüm milletimizin vatandaşlarımızın gurur duyacağı havalimanı olacaktır. Değişik kesimler havalimanına ilişkin eleştiriler yapıyor. 3. havalimanı dünyanın merkezi olacak. Vatandaşlarımız gurur duyacak.

Bu havalimanındaki yapım çalışmalarında şantiye dünyanın en büyük şantiyesi olacak. 30 bin işçi şantiyede çalışacak. Mevcut bataklık yapıyı direne eden sistem dünyada da kullanılmış. ABD'de San Fransisco, Avustralya Brisbane, Hong Kong ve Singapur'daki havaalanında bu tekniklerin kullanıldığını görüyoruz. Arkadaşlarımızın çalışmaları gayet iyi gidiyor. DHMİ olarak yakinen çalışmaları takip ediyoruz. Statik, mekanik, elektrik tasarımlar Türk mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilecek."

Cumhurbaşkanlığı Sarayı eleştirileri

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan ülkeyi gelişmiş ülke konuma getirmiştir. Türkiye'yi gerçekten çağ atlatan siyasi önderdir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde milli irade "Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum" dedi. Bugün siyasi parti liderleri tarafından sayın cumhurbaşkanımızı yıpratma girişimi, sadece sayın cumhurbaşkanına değil millete saygısızlıktır."

‘Devletin zararı söz konusu değil’

Bakan Elvan, ihaleyi üstlenen konsorsiyumun düşük kotta çalışma yaptıklarını hatırlatarak “Burada devletin bir zararı söz konusu değil. Sözleşmemizde yazılı. Eğer belirlenen yatırım tutarının altında bir yatırım yapıldıysa aradaki fark devlete iade edilecek” dedi.

Bakan Elvan, havalimanı projesini eleştiren Jeoloji Mühendisleri Odası’na yönelik “Jeoloji Mühendisleri Odası bırakın siyaset yapmayı. Kendi üyelerinin sorunları ile uğraşsın” dedi.