3. havalimanına şoför bulunamıyor, Türkiye Vietnam'dan kamyon şoförü ithal ediyor

Limak Holding Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul'da yapılması planlanan 3. havalimanı inşaatı için 750 kamyon şoförüne ihtiyaç duyduklarını, verdikleri ilana rağmen şoför bulamadıklarını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre projenin konsorsiyum ortaklarından Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 750 kamyon şoförüne ihtiyaçları olduğu ancak şu ana kadar sadece 85 kişinin iş için müracaat ettiğini hepsini işe aldıklarını açıkladı. Özdemir şöyle konuştu: “Kamyon siparişilerimiz kademeli geliyor. İlk etapta 300 kamyon geldi. Bu kamyonların iki vardiya çalışması gerekiyor. 300 kamyona toplamda 750-800 kamyon şoförü gerekiyor. Kamyon şoförü almak için gazetelere ilanlar verdik. Ancak şu ana kadar 82 kişi müracaat etmiş. Belki 100’ü aşar ama 800 kamyon şoförünü kısa sürede bulamayacağımız anlaşılıyor.”

İzinler alındı

Bu konunun inşaatın seyri için son derece kritik olduğunu vurgulayan Nihat Özdemir, “İlanlara rağmen, yeteri kadar kamyon şoförü bulamayacağımız görünüyor. Ortaklarımızdan biri Libya’daki bir projesinde Vietnamlı kamyon şoförleri kullanmış ve çok memnun kalmış. Onun önerisiyle Vietnam’dan kamyon şoförü getirebilmek için ilgili bakanlık ve kurumlara müracaat ettik, izinleri aldık. Bir süre daha bekleyip eğer kamyon şoförü bulamazsak ilk etapta ‘50 adet ithal kamyon şoförü’ getirmeye başlayacağız” dedi.

Dolgun ücret

Nihat Özdemir, kamyon şoförlerinin ‘ücretleri düşük mü ki gelmiyorlar’ şeklindeki soruya “Hayır, kesinlikle piyasadaki gelirlerinden çok daha fazlasını veriyoruz. Yeterki gelsinler” dedi. Özdemir şöyle devam etti: “Şu anda taşeronlarımızda da ayrıca 300 kamyon bize çalışıyor. Onlarda şoför sorun olmuyor çünkü zaten şoförlü olarak işi yapıyorlar. Biz kamyon dışında, dozer, silindir, greyder operatörleri bulmakta da büyük zorluk yaşıyoruz. Türkiye ’de işsizlik varken elbette yurt dışından eleman getirmek istemeyiz ama mecbur kalabiliriz.”

100 bin kişi çalışacak

Nihat Özdemir, 300 kamyon ve inşaatta kullanılacak diğer makine parkı için 300 milyon Euro’luk alım yaptıklarını belirterek, “Bu rakam ve bu miktarda alım dünyada en büyük alım. Çünkü inşaatımız dünyanın en büyük havalimanını ortaya çıkaracak. Kamyonlarımız Volvo tarafından bize özel 5 akslı üretildi. Bu kamyonları da normal kamyon şoförlerimiz kullanabiliyor. Ancak gerekirse ek eğitim de veriyoruz” dedi. Tamamlandığında toplamda 100 binin üzerinde personelin çalışması öngörülen yeni havalimanı, 500 uçak kapasitesi, 6.5 milyon metrekare apron sahası ve 900 bin metrekare ana terminal büyüklüğü ile 150’den fazla havayolu şirketine hizmet verecek. Havalimanından 400’e yakın noktaya uçuş gerçekleştirilecek.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, havalimanı inşaatında aksama olmadığını, yeni havalimanının Türkiye’yi ve İstanbul’u dünya hava trafiğinin en önemli merkezi konumuna getireceğini ve ilk etabın da planlandığı gibi 29 Ekim 2017 tarihinde hizmete açılması için sistemli şekilde çalışıldığını vurguladı. Havalimanı projesi ihalesini Cengiz, Mapa, Limak, Kolin ve Kalyon konsorsiyumu kazanmıştı. Bu konsorsiyum tarafından kurulan İGA (İstanbul Grand Airport) Havalimanı İşletmesi A.Ş., zemin çalışmalarına yönelik dev makine parkı kurmuştu. Toplam 300 milyon Euro’ya mal olan bu makine parkının içinde bin 200 adet yüksek tonajlı iş kamyonu, 150 adet 90 ton ağırlığında ekskavatör, 95 adet dozer, 70 adet greyder, 75 adet loader, 140 adet 25 ton ağırlıklı silindir ve benzeri ekipmanlar bulunuyor.

Mart ayında beton dökülmeye başlanacak

3. havalimanında beton inşaatına başlanıyor. Sondaj çalışmaları devam eden 3. havaalanında mart ayı sonunda beton dökülmesi bekleniyor. Projenin ortaklarından olan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, sondaj sayısını artırdıklarını belirterek, “Deneyler yapılıyor. Toplamda 3 bin sondaj yapacağız. Dolgu yaptıktan sonra geriye dönüş olmayacağı için deneyler ve sondajlar bizim için önemli. Hem sondaj sayısını artırdık hem de sondajlara hız verdik” dedi. Özdemir, kredi finansmanında herhangi bir sorun olmadığını belirterek, yerli finans kuruluşlarından kredi temin ettiklerini ve 750 milyon Euro’luk dilimi kullanmaya başladıklarını söyledi. 3 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşen 3. Havalimanı İhalesi’nde en yüksek teklifi 22 milyar 152 milyon Euro’yla Limak-Kolin-Cengiz-Mapa-Kalyon Ortak Girişim Grubu verdi.