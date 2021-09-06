THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı istifa etti: "Orman yangınlarında lince kurban edildim"

T24 Ankara

Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevden alınması için Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Aşçı orman yangınları döneminde lince maruz kaldığını söylerken THK'nın borç batağından çıkarıldığını belirtti. Aşçı, geçtiğimiz hafta perşembe günü basın toplantısı düzenleyerek, kendisi hakkındaki eleştirilere yanıt vermişti.

“Orman yangınlarında lince kurban edildim"

Aşçı istifa dilekçesinde, "2019 ve 2020 yılı içerisinde mahkemenizin desteği ve verdiği izinler doğrultusunda yapılanlar, gelir gider durumu detaylı yıllık raporlar halinde mahkemenize arz edilmiştir. 2021 yılında da yine mahkemenizin desteği ve verdiği izinlere istinaden görev yapılmaya çalışılmıştır. Ancak hepimizin yüreğini yakan orman yangınlarında pek çok mecra THK’yı ve özellikle şahsımı odağa koymuş, linç kampanyasına kurum ve ziyadesiyle şahsım kurban edilmek istenmiştir. Bu güzide cumhuriyet kurumu, 96 yıllık ulu çınar asla bu tartışmaların odağında olmamalıdır. Kurumun yeniden eski günlerde olduğu gibi milletin hizmetinde ve yüce milletimiz nezdinde saygın konumunu korumak hepimizin görevidir." düşüncesini dile getirdi.

Aşçı şunları kaydetti:

Keza herhangi bir görev talebimiz yokken millete hizmet etmenin en temel ödevimiz aldığı anlayışıyla; bitmiş, tükenmiş, borç batağına saplanmış kurumda özveri ile çalışmalar yapılmış ve yapılıyorken ağır ve haksız ithamlarla muhatap olmak şahsımızı ziyadesiyle üzmüştür. Fedakârca çalışmanın karşılığı bu olmamalıdır. Banka borçları başarılı bir şeklide yapılandırılmış, vergi ve SGK borçları da aynı şekilde yapılandırılmıştır. Durma noktasına gelmiş işler yeniden yapılır hale getirilmiş, yeni işler yapılmaya başlanmış ve gelir elde edilmiştir.

"Borç batağından çıkılmıştır"

Verimsiz hantal yapı küçültülmüş ciddi tasarruf yapılmıştır. Borç batağından çıkılmıştır. Kurum kendisine yüklenen göre amacına uygun tüm işleri yapar ve yapabilecek hale gelmeye başlamıştır. Kurumu batıranlar, bunlarla hareket eden mihraklar ve maalesef bu kişilerin yalan ve iftiralarının peşinden gidenlerin haksız itham ve saldırıları da devam etmektedir.

Yukarıda verilen gerekçelerle etik kurallar ve geleneklerimiz de dikkate alınarak Medeniz Kanunu’nun 477. Maddesi uyarınca kayyımlık görevimden çekilmek istediğimi bildirir, sayın mahkemenizden bu madde uyarınca kayyımlık görevinden alınmam hususunda gereğini arz ederim."

Yangın söndürme uçaklarıyla gündemden düşmeyen Türk Hava Kurumu’nda Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, yaşanan tartışmalar üzerine istifa etti. Aşçı’nın Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne görevden alınması için başvuruda bulunduğu öğrenildi. THK Başkanlığının yönetimine 2019 yılının Ekim ayında Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya’dan oluşan üç kişilik kayyım heyeti atanmış, Aşçı, THK’nın yeni Başkanı olarak seçilmişti.

Aşçı, orman yangınlarıyla mücadelenin en yoğun olduğu günde “Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım” sözleriyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Aşçı, kendisi ve kurum hakkındaki eleştirilere yanıt vermek amacıyla da geçtiğimiz hafta Perşembe günü THK Genel Merkezinde basın toplantısı düzenlemişti.

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