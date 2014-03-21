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TGC: Sosyal Medya’ya sansür kabul edilemez

Dün geceden itibaren Twitter’ın erşiminin engellenmesine bir tepkide Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden geldi

21 Mart 2014 17:53

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada, dünyada Twitter’ı yasaklayan ikinci ülkenin Türkiye olduğu ifade edilerek “10 milyon insanın kullandığı bir sosyal medya alanına hangi gerekçeyle olursa olsun müdahale kabul edilemez. Özgür ve sınırlamalardan arınmış medya demokratik ve şeffaf toplumun temel unsurudur” denildi.

TGC’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İnternet toplumun habere ve bilgiye ulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede internete erişim ve internet yoluyla bilgi yayma hakkı ifade özgürlüğü çerçevesinde korunmaktadır.

Türkiye, dünyada en aktif Twitter kullanıcıları sayısı sıralamasında sekizinci sırada yer almaktadır. 10 milyon Twitter kullanıcısının yer aldığı Türkiye, Çin’den sonra şu anda dünyada Twitter’ın yasaklı olduğu ikinci ülke olmuştur. 

Bağımsız ‘Özgürlük Evi’ kuruluşunun 2013'te hazırladığı internet özgürlüğü raporuna göre Türkiye interneti ‘görece özgür’ kullanan kategorisinde, 60 ülke arasında 38. sıradadır.

Başbakan Erdoğan'ın, ‘Uluslararası kamuoyunun ne diyeceği umurumda değil. Herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne şahit olacak’ sözleri ardından mahkeme kararıyla Twitter kapatılmıştır. Bu gelişme hangi gerekçe ile olursa olsun demokratik bir toplum anlayışı ile bağdaşmamaktadır. 

İktidar tarafından medyanın, sosyal medyanın düşman ilan edilmesi sağlıksız bir durumdur. Demokratik bir toplumda iktidar özgür basın anlayışına hizmet etmekle sorumludur. Demokratik bir ülkede bütün bilgi edinme platformları özgürce fonksiyonları yerine getirmelidir. Sosyal Medya’ya sansürün kabul edilemez olduğunu hatırlatıyor iktidarı, muhalefeti göreve davet ediyoruz.”

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