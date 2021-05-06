TGC: Gazeteciler için suç icat etmekten vazgeçin

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, gazetecileri hedef gösteren, haber yapmayı suç sayan siyasi anlayışın yeni suç üretme dönemine geçtiğine dikkat çekti. Açıklamada “Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü yok sayan anlayış şimdi de ‘haber sunarken gülümsedi’ iddiasıyla meslektaşlarımızın can ve iş güvenliğini hedefe koymuştur. İktidarı ve ortaklarını hukuka uymaya davet ediyoruz” denildi. MHP'nin hedef göstermesinin ardından Bülent Aydemir'in işten çıkarıldığı, kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz ise istifa etmek zorunda bırakıldığının altı çizildi.

Açıklamada da şu görüşler yer aldı:

“Demokrasiyle yönetilen ülkelerde siyaset tahammül sanatıdır. Demokrasilerde siyasetçiler kendisine oy veren, vermeyen tüm yurttaşların bilgilenebilmesi için gazetecilerin iş güvenliğine, can güvenliğine sahip çıkar.

Ülkemizde ise basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından her gün bir başka hukuksuzluk ve hak ihlali yaşanmaktadır. Son 10 yılda siyasi baskıyla yüzlerce yayın organı kapatılmış, 12 bin gazeteci işsiz bırakılmış, yaptıkları haberler, yazdıkları kitaplar ve düşünceleri nedeniyle yüzlerce gazeteci cezaevine girmiştir. Evlerinin, iş yerlerinin önünde pusu kurup gazeteci dövenler korunmakta, cezasızlıkla ödüllendirilmeye devam edilmektedir.

Ancak gazetecileri suçlu, haberi suç olarak gören siyasi anlayış artık hukuk tarihine geçecek yeni suçlar icat etme dönemini başlatmıştır.

Son olarak MHP tarafından Habertürk TV’de program yapan Ebru Baki haber sunarken ‘gülümsedi’ iddiasıyla suçlanmıştır. Habertürk izlenmesin diye sosyal medyada kampanya düzenlenmiştir. Aynı programda meslektaşına hakaret eden parti yöneticilerini ‘özür dilemeye davet eden’ Bülent Aydemir işten çıkarılmış, kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz ise istifa etmek zorunda bırakılmıştır.

Gazetecileri hedef gösteren, fiziksel saldırıya uğramalarına yol açan siyasi anlayış şimdi de ‘haber sunarken gülümsedi’ iddiasıyla meslektaşlarımızın can ve iş güvenliğini hedefe koymuştur.

Siyasetçilerin gazetecileri hedef gösterme, fiziksel saldırıya uğramalarına neden olma, 'gülümsedi' diye suçlama, işten atılmalarına yol açma, medya organları izlenmesin diye kampanya yapma özgürlükleri olduğunu görüyoruz. Hukukta olmayan bu özgürlük her an bir gazeteci cinayetine yol açacak kadar tehlikeli bir özgürlüktür. İktidar medyanın yüzde 90’ına sahip olmuştur. Patronlar da çalışanlarına sahip çıkmalı, iktidarın buyruklarına göre medyayı dizayn etmekten vazgeçmelidirler.

Türkiye bir hukuk devletiyse biz de iktidarı ve ortaklarını hukuka davet ediyor, gazetecilerin de tüm yurttaşlar gibi can ve iş güvenliklerinin korunması gerektiğini hatırlatıyor; Ebru Baki, Bülent Aydemir ve Kürşad Oğuz ile dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. “

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Twitter hesabından Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 'yeni anayasa' önerisini konuklarıyla konuşan gazeteci Ebru Baki için "MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur" demişti.



MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e Ebru Baki'nin bugünkü yayınında yanıt verildi. Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, canlı yayında yaptığı açıklamada Yönter'in açıklamalarını aynen iade ettiğini dile getirdi.

MHP, HaberTürk sunucusu Ebru Baki'nin ardından HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'i hedef aldı. MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Aydemir için, "Siz kimsiniz, hangi ölçü ve yüzle MHP ve Sayın Genel Başkanımızı özür dilemeye davet ediyorsunuz? Size bu gücü kim veriyor? Televizyon ekranlarından aklınızca siyasete ayar vermeye cüretini nerden buluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den boykot

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "#HaberTürkTVizlemiyorum" etiketi ile boykotu duyurdu. #HaberTürkTVizlemiyorum" etiketi Twitter'daki Trend Topic listesinde birinci sırada yer aldı.

HaberTürk TV'de MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in hedef aldığı Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in görevden alınmasının ardından kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz istifa etti.