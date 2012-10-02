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Yaşam

'Tesettür plajı' kaldırıldı

Karamürsel ilçesinde bulunan Ereğli sahilindeki plaj, belediye tarafından tahta paravanla kapatıldığı için büyük tepkilere neden olmuştu

02 Ekim 2012 14:20

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesindeki sahile tahta perde çekilerek yaptırılan ve bölgede 'Tesettür Plajı' olarak adlandırılan Kadınlar Plajı, sezonun sona ermesiyle kaldırıldı.

AKP Büyükşehir Belediyesi'nce Kocaeli’nin Karamürsel ilçesindeki sahile tahta perde çekilerek yaptırılan ‘Kadınlar plajı’ sezonun sona ermesiyle kaldırıldı.

Kadınlar için özel bir paravanla kapatıdığı için bölgede yazlığı bulunanların büyük tepkisine neden olan Ereğli Sahili'ndeki plaj,  tahta perdelerin kaldırılmasıyla birlikte burada evleri olanlar yeniden deniz manzarasına kavuştu.

Okulların açılmasıyla evlerinden taşınan yazlık sahiplerinden bazıları, sökümü yapan görevlilerin plajın önümüzdeki yıl da aynı yere yapılacağını söylediğini belirtti.

Ancak belediye yetkililerinden bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.

 

Tepkiye neden olmuştu

 

Bölgede ‘Tesettür Plajı’ olarak adlandırılan plaja vatandaşlar büyük tepki gösterirken, tahta perdelere '2012 model utanç duvarı' yazısı yazılmıştı.

Bir süre sonra da gece çıkan fırtınada tahta perdeler yıkılmış, belediye yetkilileri tahta perdeleri tutan demirlerin civatalarının sökülmesi nedeniyle tahta perdelerin yıkıldığını ile sürmüştü.

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