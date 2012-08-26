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Kocaeli'deki tesettür plajına tepkiler büyüyor

Karamürsel'in Ereğli Sahili'ndeki plajın kadınlar için özel bir paravanla kapatılmasına tepkiler sürüyor.

26 Ağustos 2012 19:38

Ereğli Sahili'ndeki plajın kadınlar için özel bir paravanla kapatılmasına tepkiler sürüyor. Yazlığı bulunanlar, önlerinin kapanmasına ve sahile kendilerine sorulmadan tahta perde örülmesine karşı çıkıyor.

 
 
Sahilde yazlığı bulunanlar bu uygulamadan vazgeçilmesi için imza toplayıp yürüyüş yaptı. Yıllardır denize girdikleri plajı kapatan paravana 'Berlin Duvarı 2012' adını takan yazlıkçılar, artık plajı kullanamamaktan yakınıyor.
 
Ereğli sahilinde yazlığı bulunanlardan Kocaeli merkez vaizlerinden Ali Cebir de plajın tesettürlü kadınlar için paravanla kapatılmasının uygun olmadığını söyledi.
 
 
Paravanla kapatmak yerine soyunma kabinlerinin artırılıp tesettürlü kadınları yardımcı olunabileceğini söyleyen vaiz Ali Cebir, "Çünkü kapalı olup denize girmek isteyenler, zaten ona uygun giyinip denize giriyor. Ama açık olup denize girenler de mayo ya da bikinisini giyiyor. Böyle bir ayrımın yapılmasına gerek yok. Bu zaten bir tercih meselesi. Duvar örmeye gerek yoktu" dedi.
 
Vaiz Ali Cebir'in eşi Ayşe Cebir de tesettürlü bir kadın olarak bu duvara karşı olduğunu söyledi. Kadınlar için özel plaj yapılabileceğini ancak onun burası olmadığını kaydeden Ayşe Cebir, "Bir çok kişinin hakkını gasp ederek, birilerine öncelik tanınmamalı. Bu durum anlaşılması zor bir durum. Bakın biz yazlık sahibiyiz ama ben artık eşimle ya da oğlumla denize giremiyorum. Yazlığımın önündeki plajı kullanamaz hale geldik" diye konuştu.
 

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