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'Tesettür plajı'nı şiddetli rüzgâr yıktı!

Tahta paravan, dün gece etkili olan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle yıkıldı

28 Ağustos 2012 17:27

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde sadece kadınlara ayrılan plaja yerleştirilen tahta paravan, şiddetli rüzgarda yıkıldı.

Karamürsel ilçesinde bulunan Ereğli sahilindeki plaj, belediye tarafından tahta paravanla kapatıldı.

Bölge sakinleri, sadece kadınların alındığı plaja sert tepki gösterdi. Tahta paravan, dün gece etkili olan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle yıkıldı.

Öte yandan, paravanlardaki cıvataların gevşetildiği öne sürüldü. Belediye Park Bahçeler sorumlularından Fatih Özkaraalan "Dün geceki fırtınada bu paravanın yıkılması biraz zor. Yaptığımız tespitlere göre vidaları sökülmüş" dedi.

 

Yeniden kurulacak mı?

 

Yağmur mevsiminin başlaması ve denizin de artık soğuyacağı için, yıkılan paravanların yeniden monte edilip edilmeyeceği bilinmiyor. Ancak yaklaşık bir aydır denizi göremeyen ve evlerinin balkonunda otururken sadece tahta perdeleri görebilen sahildeki bina sahipleri ise önlerinin açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

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