Karamürsel Ereğli'de plaj isyanı

Karamürsel ilçesinin Ereğli semtinde İzmit Körfezi sahilinde Büyükşehir Belediyesi'nin ahşap paravanlarla kapatılmış kadınlara özel plajına tepkiler artarak büyüyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, dün sabah uyanan Ereğli sakinleri, ahşap paravanların yol tarafına siyah boya ile büyük harflerde '2012 model utanç duvarı' yazısı ile karşılaştı. Burada toplanan ve tahta paravanın evlerinin deniz görüşünü engellediğini belirten semt sakinleri, çevrede yaptıkları araştırmalarda kimsenin belediyeden böyle bir talepte bulunmadığını, hangi mantıkla bunun yapıldığını anlayamadıklarını söyledi. Kadınlar, "Bu ahşap paravan ile denize girecekler evlerdeki vatandaşlardan mı, yoksa evlerdeki vatandaşlar denize girenlerden mi korunmuş oluyor anlayamadık. Bu paravan ayrıca denizden gelen esintiyi de kesti" diyerek paravanın kaldırılmasını istedi.

Birçok vatandaş buna 'Tesettür plajı' derken, aynı yerde tesettürlü birçok ailenin de oturduğunu, onların hep birlikte denize girdiklerini ve onların da bu yapıya karşı çıktıklarını savundu.



Bu arada Bayrama kadar tamamlanacağı ve hizmete alınacağı, kumsalına duşlar da yerleştirilen kadınlara özel plajın yan taraflarının da kapatılacağı ve burada denize girenleri karadaki ve evlerdeki kişilerin göremeyeceği belirtildi.



Plajın sol tarafında dev kayalar dökülerek oluşturulan yaklaşık 50 metre uzunluğundaki mendireğin ise akıntıyı kestiğinden, denizde akıntıyla sürüklenen yosun ve diğer atıkların burada toplandığı, çevreye de ağır koku yaydığı gözlendi.

Semt sakinleri 500'ü bulan imzalı dilekçeyi bugün Valilik ve Belediyeye vereceklerini belirtti.