'Tesettür plajı' daha sağlam yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, Karamürsel'in Ereğli sahiline yaptırdığı önceki gece fırtına nedeniyle yıkılan tahta paravanlar bir günde onarıldı.

Bazı belediye görevlilerinin 'civatalarının gevşetildiğini' iddia ettiği paravanlar, belediyenin gönderdiği kalabalık bir ekip tarafından yeniden yerlerine monte edildi.

Ntvmsnbc.com'un haberine göre, gece de çalışan ekipler paravanların yeniden devrilmemesi için civatalara da kaynak yaparak iyice sağlamlaştırdı.

Hava sıcaklıklarının bu sabahtan itibaren yeniden yükselmesiyle, sabah saatlerinden itibaren kadınların denize girmek için buraya gelmeye başladığı görüldü.

Kadınlar Plajı'nın çevresinde de bir zabıta aracı sürekli nöbet tutarken, plajın içinde ise iki kadın güvenlik görevlisinin görev yaptığı belirtildi.

Sahile çekilen tahta paravan yüzünden evlerinden denizi göremez hale geldikleri gibi, paravanın rüzgarı da kestiğini söyleyen vatandaşların bir kısmı evlerini kapatarak Ereğli'den ayrıldı.

Bazı yazlık sahipleri, "Biz buradaki evleri dinlenmek için almıştık. Belediyenin yaptırdığı bu paravan yüzünden denizimiz engellendiği gibi, tüm huzurumuz da kaçtı" dedi.

Yazlık sahipleri, bu paravan yüzünden evlerinin değerinin düştüğünü de öne sürdü.