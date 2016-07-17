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15 Temmuz Darbe Girişimi

TEM Daire Başkanı'nı 'acil' koduyla çağırıp kafasına kurşun sıkmışlar

Darbe girişimi sırısında "Acil toplantı var" denerek Jandarma Komutanlığı'na çağrıldığı öğrenildi

17 Temmuz 2016 11:35

Cuntacılar tarafından darbe girişimi sırasında rehin alınan Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, dün sabah saatlerinde kafasından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olan Aslan’ın, darbe girişimi olmadan önce “Acil toplantı var” denerek Jandarma Genel Komutanlığı’na çağrılıp rehin alındığı öğrenildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, operasyonda rehin alınan Aslan uzun süre darbecilerin elinde kaldı. Sabah kafasından vurulmuş halde bulundu. 

Dün akşam Başbakan Binali Yıldırım, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Yıldırım, TBMM'deki olağanüstü oturumun ardından geldiği Gazi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde tedavi gören Aslan'ı ziyaret etti ve doktorlardan tedavisi hakkında bilgi aldı.

'Paralel yapı'nın Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Merkezi'ne yönelik darbe girişimi sırasında Aslan ve koruması başından vurulmuş, bir koruması da şehit olmuştu.

Aynı darbe girişimi sırasında şehit olan 17 kişi arasında Özel Harekat Dairesi'nin iki başkan yardımcısı Zafer Koyuncu ve Önder Güzel'in de bulunduğu öğrenildi.

 

 

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