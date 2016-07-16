Kadir Topbaş: 17 belediye çalışanımız şehit oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, darbe girişimiyle ilgili yaptığı açıklamada "17 İBB çalışanının hayatını kaybettiğini" söyledi.

Darbe girişimi yapanlar hakkında "Kimin nerede, ne görev alacağına; valisine, belediye başkanına kadar belirlemişler" diyen Topbaş, "Bunun altından çok şey çıkacak. Bu 1-2 günlük bir olay değil! A, B eylem planı oluşturulmuş. Belediyeyi de işgal ettiler, 17 şehit var ama direndiler. İtfaiyenin telefonunu bile kestiler. Bunu nasıl yapabildiler?" diye konuştu