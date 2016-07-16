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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kadir Topbaş: 17 belediye çalışanımız şehit oldu

"Darbe girişiminin altından çok şey çıkacak; bu 1-2 günlük bir olay değil"

16 Temmuz 2016 18:28

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, darbe girişimiyle ilgili yaptığı açıklamada "17 İBB çalışanının hayatını kaybettiğini" söyledi.

Darbe girişimi yapanlar hakkında "Kimin nerede, ne görev alacağına; valisine, belediye başkanına kadar belirlemişler" diyen Topbaş, "Bunun altından çok şey çıkacak. Bu 1-2 günlük bir olay değil! A, B eylem planı oluşturulmuş. Belediyeyi de işgal ettiler, 17 şehit var ama direndiler. İtfaiyenin telefonunu bile kestiler. Bunu nasıl yapabildiler?" diye konuştu

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darbe girişimiKadir TopbaşİBB

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