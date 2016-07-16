İkiz polisler, Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne yapılan saldırıda şehit oldu

Ankara'da Gölbaşı Özel Harekat Merkezine yapılan saldırıda şehit düşen ikiz polismemurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un acı haberi ailesine ulaştı. Adana'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan ve helikopter pilotu olmak için eğitim amacıyla geçici görevle Ankara'ya giden ikiz kardeşlerin geçen yıl 6 ay arayla evlendiği ve Ahmet Oruç'un eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; darbe girişimi sırasında Ankara'da Gölbaşı Özel Harekat Merkezine yapılan saldırıdaşehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un acı haberi ailesine ulaştı. Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde bulunan babaevine gelen emniyet yetkilileri, acı haberi anne Senem ile baba Ali Oruç'a sağlık görevlileri eşliğinde bildirdi. Haberi alan şehitlerin eşleri ve yakınları sinir krizi geçirdi. Haberi alan ailenin yakınları da babaevine akın etti.

Helikopter pilotu olacaklardı



26 yaşındaki Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin polis okulu hariç aynı okul ve sınıfta eğitim gördükleri, son olarak Adana'da görev yapan ikizlerin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde beraber çalıştıkları ve helikopter pilotu olmak için Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında eğitim gördükleri öğrenildi.

İkizlerden Ahmet Oruç'un geçtiğimiz yıl ocak, Mehmet Oruç'un ise ağustos ayında evlendikleri ve Ahmet Oruç'un eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.



Gölbaşı'ndaki saldırıda şehit olan polislerden Yunus Uğur'un da Adana'daki babaevine acı haber ulaştı. Merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde bulunan babaevine gelen yetkililer baba Ramazan Uğur'a acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde verdi. Şehidin evi ve sokak girişine Türk bayrakları asıldı.

Şehit polis memuru Yunus Uğur'un Adana'da görev yaptığı ve helikopter pilotu olmak için eğitim almak amacıyla Gölbaşı'nda olduğu bildirilirken şehidin nisan ayında nişanlandığı öğrenildi.

Lojmanda görevli imam şehit oldu

Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne yapılan saldırıda, askeri lojmanlardaki camide görev yapan 32 yaşındaki imam Mustafa Yaman da şehit düştü. Bombalı saldırıda şehit olan evli ve 2 çocuk babası Yaman’ın şehadet haberini alan Bartın’ın Kumluca beldesi Çubuklu köyündeki ailesinin, çocuklarının cenaze işlemleri için Ankara’ya gittiği öğrenildi.