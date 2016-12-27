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Bilim / Teknoloji

Telefonda öpüşmek artık mümkün!

'Kissinger' adlı cihaz akıllı telefonlara entegre ediliyor

27 Aralık 2016 14:02

Japon bilim insanları 'Kissenger' cihazıyla mesajlaşma sırasında öpüşmeyi mümkün kılacak bir teknoloji geliştirdi.

Shift Delete'de yer alan habere göre, iPhone'nunuzu cihaza oturtuyorsunuz ve aynı cihaza sahip olan sevgilinizle, birbirinizden kilometrelerce uzakta olmanıza rağmen, öpüşebiliyorsunuz.

Cihazın üzerindeki silikon yapay dudakta, karşı taraftaki kullanıcının dudaklarının yaptığı baskıyı ileten küçük motorlar bulunuyor. Böylece karşınızdakinin dudaklarının hareketini hissedebiliyorsunuz.

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cep telefonuöpüşmekmümkünteknolojiKissinger

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